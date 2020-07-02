МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. "Норильский никель" в 2021 году планирует завершить формирование собственной системы мониторинга состояния вечной мерзлоты, зданий и сооружений, их фундаментов и свайных оснований, следует из материалов компании.

"На базе Центра диагностики ЗФ (Заполярного филиала — ред.) создается современная система мониторинга состояния вечно-мерзлых грунтов, оснащенная передовыми методами диагностики. Срок – 2021 год", — говорится в презентации ГМК.

В ходе телефонной конференции для журналистов в четверг операционный директор "Норникеля" Сергей Дяченко отметил, что в настоящее время готовой системы подобного мониторинга не существует, поэтому оценка ее стоимости пока затруднительна.

"Мы разложили систему на элементы и по мере того как будет наполнятся база данных будут строиться математические модели, и мы будем четко понимать сколько стоит каждая из них, сколько стоит система полного мониторинга приема сигнала и аналитической обработки", — пояснил Дяченко.

Он добавил, что компания при реализации проекта намерена воспользоваться собственными ресурсами и при необходимости возможностями российских научных организаций, привлечение зарубежных экспертов пока не планируется.

Кроме того, "Норникель" уже разработал программу срочных мероприятий на 2020-2021 годы по повышению уровня безопасности, по укреплению защитных сооружений вокруг опасных объектов. На эти цели планируется потратить порядка 2,5 миллиарда рублей в 2020 году, на следующий год — около 11 миллиардов рублей.