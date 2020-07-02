ЛОНДОН, 2 июл — ПРАЙМ. Everest Alliance Ltd, которой принадлежит примерно 7,5% акций золотодобывающей Petropavlovsk Plc, добивается через лондонский суд отстранения временного состава её совета директоров, говорится в сообщении компании.

"Основанием для заявления является то, что Питер Хамбро, Аля Самохвалова, Анжелика Филлипс и Джонни Мартин Смит (временные директоры) не были должным образом назначены директорами и поэтому должны быть отстранены от должности", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в случае удовлетворения судом требования Everest Alliance в правление Petropavlovsk войдут Джеймс Кэмерон-младший, Шарлотта Филипс, Катя Рэй и Максим Харин, каждый из которых был поддержан большинством акционеров на годовом собрании.

Компания отметила, что первичное промежуточное слушание по заявлению состоялось 1 июля, после чего суд не вынес окончательного вердикта, однако временно запретил совету директоров проводить какие-либо заседания или исполнять свои функции без уведомления Everest в письменной форме не менее чем за 24 часа.

Следующее слушание по делу назначено на 6 июля.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области.