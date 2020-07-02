2 июля (Dow Jones). Число рабочих мест в США продолжило расти в прошлом месяце, но учитывая новые вспышки коронавируса, есть риск того, что восстановление прервется.

Согласно опубликованным в четверг данным Министерства труда, в июне в США было создано 4,8 млн рабочих мест после роста на 2,7 млн в мае, а уровень безработицы в прошлом месяце упал до 11,1% с 13,3% в мае и 14,7 в апреле. Однако рынок труда остается в глубокой яме, ведь по сравнению с февралем рабочих мест стало на 14,7 млн меньше. И все же данные были намного лучше ожиданий экономистов.

Важно отметить, что Министерство труда подводит итог к данным в периоды выплаты зарплат, включая 12-е число месяца. Между тем с середины месяца картина с занятостью стала мрачнее. Также в четверг вышел отдельный отчет, который показал, что число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 21-17 июня упало на 55 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 1,43 млн, что значительно выше прогноза экономистов. Более того, данные компании Homebase показали, что среднее количество работников, получающих почасовую оплату и работающих в местных ресторанах, розничных магазинах и других малых компаниях на неделе, завершившейся в среду, упало по сравнению с предыдущей неделей.

В настоящее время в штатах, где отмечены новые вспышки вируса, такие как Техас, вновь вводятся ограничения, тогда как в других регионах, например, в Нью-Джерси, откладывается открытие общепита. В результате рост рабочих мест в секторах, наиболее сильно пострадавших от коронакризиса, таких как розничный сектор и сфера ресторанного бизнеса, но впоследствии показавших резкий подъем, может вновь сойти на нет.

Роберт Барбера, директор Центра финансовых наук в Университете Джона Хопкинса, обеспокоен тем, что создание рабочих мест в секторах, где существует непосредственный контакт между людьми, может в действительности быть предвестником новых случаей заражения Covid-19. Согласно разработанному им индикатору занятости в секторах, предусматривающих частое контактирование между людьми, например, в ресторанном, отельном бизнесе и розничной торговле, была зафиксирована потеря 10,8 млн рабочих мест с февраля по апрель и последующее создание 4,5 млн рабочих мест.

Таким образом, после того, как произошло сокращение рабочих мест в этих секторах, новые случаи заражения вирусом, хоть и с задержкой, но снизились. И наоборот, рост рабочих мест, который также произошел с задержкой, ассоциируется с увеличением новых случаев заражений. Подобно этому, анализ данных по использованию кредитных карт, проведенных экономистом JPMorgan Джесси Эдджертон, показал, что расходы в ресторанах зачастую могут служить ориентиром касаемо новых случаев заражений в последующие три недели.

Проблема состоит в том, что США вошли в несчастливый цикл, когда рост занятости ведет к росту случаев заражений коронавирусом, и большее число заболевших вызывает разворот в тенденции занятости. США же нужно вырываться из этого цикла так, чтобы больше людей вернулись к работе, но это не приводило к вспышкам Covid-19. Вероятно, более тщательное соблюдение рекомендаций, включающее ношение масок и другие меры, которые уже введены, может положить начало для выхода из этого цикла.

— Автор Justin Lahart, justin.lahart@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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