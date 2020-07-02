МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. Немецкие парламентарии в четверг приняли предложение, поддерживающее расширенную программу покупки активов Европейского центрального банка, сообщает агентство Франс Пресс.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК может начать разбирательство в отношении Германии в связи с решением немецкого конституционного суда, признавшего программу количественного смягчения ЕС частично нарушающей основной закон страны. Сообщалось, что это решение, в случае если не будут удовлетворены замечания конституционного суда, сделает невозможным участие Германии в этой финансовой программе через три месяца. Правительство ФРГ после этого сообщило, что готово ответить на вопросы Еврокомиссии по решению конституционного суда Германии.

Европейский центральный банк реализует так называемое количественное смягчение (официальное название — расширенная программа покупки активов), в рамках которого приобретаются бумаги частного и государственного сектора. Оно было инициировано в марте 2015 года с целью ускорить инфляцию в еврозоне до целевых 2%. Предметом критики немецкого суда стала подпрограмма для госсектора. Суд в Карлсруэ считает, что ЕЦБ превысил полномочия, поскольку правительство и парламент Германии не давали оценку решениям европейского банка. При этом в Берлине обращают внимание на тот факт, что сама программа не признана незаконной, а "окно" для урегулирования расхождений остается.