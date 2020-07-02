ВАШИНГТОН, 2 июл /ПРАЙМ/. Бюджетное управление конгресса США прогнозирует падение ВВП в 2020 году на 5,9% из-за эпидемии коронавируса, говорится в докладе управления.

Прогнозируется, что во второй половине года ВВП вырастет на 12,4%, резко восстанавливаясь после карантина. В 2021 году ожидается рост ВВП на 4,8% — это больше, чем ранее прогнозируемые 4,2%. Однако до уровня начала 2020 года экономика восстановится лишь к середине 2022 года, прогнозируют специалисты конгресса.

Кроме того, безработица будет оставаться двузначной до конца 2020 года, сократившись до 10,5% в декабре. Ранее прогнозировалось, что она составит 11,5% к концу года.

В США зарегистрировано уже более 2,7 миллиона случаев коронавируса, более 128 тысяч человек умерли.