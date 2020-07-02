КИЕВ, 2 июл /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский проводит консультации относительно кандидата на должность главы Национального банка страны вместо Якова Смолия, который подал в отставку, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Смолий в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал его президенту. Члены правления Нацбанка Украины заявили, что продолжат работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности учреждения. В офисе президента Украины заявили, что дискуссии о деятельности Нацбанка должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски. Зеленский в четверг внес в Раду постановление об отставке главы Нацбанка.

"Нет никаких оснований считать, что смена кого-либо может влиять на курс. Ожидайте нового руководителя Национального банка. Президент сейчас проводит консультации. Я думаю, что скоро вы узнаете кандидатуру, которую внесет глава государства", — заявил Марченко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в пропрезидентской партии "Слуга народа" сообщали, что Рада в пятницу может уволить Смолия с должности главы регулятора.

Смолий занимает должность главы Нацбанка Украины с 15 марта 2018 года. По украинскому законодательству, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.