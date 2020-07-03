МОСКВА, 3 июл /ПРАЙМ/. Коронавирус заставил 5,5% российских таксистов уехать в другой город, а 1,2% – в другую страну, при этом большинство (61,2%) собирается вернуться обратно после снятия ограничительных мер, показало исследование платежного сервиса Qiwi.

В опросе компании приняли участие 735 клиентов Qiwi, которые работали водителями такси в течение последних шести месяцев во всех федеральных округах РФ.

"Что касается места жительства и влияния COVID-19, 90% опрошенных заявили, что вирус не повлиял на место проживания. Только 5,5% уехали в другой город, а 1,2% – в другую страну. Большинство уехавших (61,2%) собираются вернуться обратно после выхода из карантина и ограничительных мер. Еще 22,4% не решили, приедут ли снова", — выяснили в компании.

Согласно данным исследования, большинство опрошенных таксистов (70,2%) продолжили работать в период самоизоляции. Коронавирус стал причиной ухода с работы 21,2% водителей. За это же время 4% опрошенных нашли более выгодный источник дохода, 2,2% сменили деятельность из-за усталости от работы водителем, а 2,4% – по другим причинам.

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения привели к уменьшению доходов водителей такси: 93% работавших во время самоизоляции отметили снижение доходов. Для 41,2% опрошенных оно составило от 50% до 80%, а для 17% – свыше 80%.

Результаты опроса показали, что у 23,9% действующих таксистов есть дополнительный доход, не связанный с их деятельностью в качестве водителя такси. Причем большинству из них (55,2%) сторонний заработок приносит более 60% общего дохода. Дополнительная занятость 64,8% опрошенных относится к классу "синих воротничков".

Сложившаяся ситуация вынуждает работающих таксистов искать новые источники дохода. Так, 60,6% сообщили, что ищут альтернативный заработок, а 24,9% задумываются о поиске, однако пока активно его не ведут.