3 июля (Dow Jones). Цены на нефть в четверг выросли после выхода данных, указавших на более значительный, чем ожидалось, рост занятости в США.

Августовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX подорожали на 2,1%, до 40,65 доллара США за баррель, закрывшись на максимуме с 6 марта.

Нефтяные котировки перешли к росту после того, как Министерство труда США сообщило, что число рабочих мест в июне выросло на 4,8 млн, а безработица в стране снизилась до 11,1%. Число новых рабочих мест превзошло прогнозы аналитиков, опрошенных WSJ.

По словам инвесторов, позитивный отчет по рынку труда является признаком восстановления экономики США после пандемии коронавируса, несмотря на наблюдающийся в последнее время рост числа новых случаев заболевания. Поступающие данные говорят о том, что восстановление американской экономики, вероятно, замедляется, и это заставляет беспокоиться трейдеров, рассчитывающих на повышение спроса на нефть.

Восстановление спроса и рекордное сокращение добычи коалиции ОПЕК+ помогли нефтяным котировкам вернуться к мартовским уровням. Между тем запасы остаются обильными после роста весной, и аналитики сомневаются, что спрос достигнет уровней, наблюдавшихся до пандемии, особенно в таких штатах как Техас, Флорида и Калифорния, где по-прежнему выявляется все больше новых случаев заражения коронавирусом.

Тем не менее, запасы нефти в США все же сокращаются. Согласно еженедельным официальным данным, опубликованным в среду, объем запасов нефти в США на отчетной неделе упал на 7,2 млн баррелей. Опрошенные WSJ трейдеры и аналитики ожидали их снижения на 100 000 баррелей.

По словам аналитиков Goldman Sachs, спрос на нефть восстановится до прежних уровней к 2022 году. Поддержку спросу может оказать рост развивающихся экономик, относительно низкие цены на энергоносители и увеличение объема продаж нефтехимических продуктов, считают в банке.

Другие эксперты менее оптимистично оценивают перспективы потребления нефти. "Рост спроса на нефть в будущем может оказаться слабее, чем до пандемии коронавируса" ввиду меньшего числа авиарейсов и перехода компаний на режим удаленной работы, отмечают аналитики Citigroup.

Между тем число действующих буровых установок, показатель активности в нефтяном секторе, в июне сократилось. Согласно данным, опубликованным Baker Hughes в четверг, общемировое число буровых установок в июне упало на 103 единицы, до 1073 единиц. В США этот показатель в прошлом месяце снизился на 72 единицы, до 274 единиц.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent в четверг выросли на 2,6%, до 43,14 доллара за баррель.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на золото вернули часть утраченных в среду позиций и подорожали на 0,6%, до 1790 долларов за унцию. Ранее на этой неделе фьючерсы на золото превысили уровень 1800 и достигли почти 9-летнего максимума, так как инвесторы покупали активы-убежища на фоне экономической неопределенности и низкой доходности государственных облигаций.

— Автор Sebastian Pellejero, sebastian.pellejero@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ