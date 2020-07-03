3 июля (Dow Jones). Фондовые индексы США в четверг выросли после выхода июньского отчета по занятости в США, которые показал, что число рабочих мест в прошлом месяце увеличилось более значительно, чем ожидалось.

В США в июне было создано 4,8 млн новых рабочих мест, а безработица сократилась до 11,1% против 13,3% в мае. Работодатели увеличили число рабочих мест уже второй месяц подряд – перед этим в свете пандемии страну захлестнула волна сокращений. Оба показателя превзошли ожидания аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal.

Все три основных американских индекса завершили неделю с повышением, хотя в конце сессии четверга отчасти утратили прирост. Dow Jones Industrial Average вырос на 92,39 пункта, или на 0,4%, достигнув 25827,36 пункта. В начале дня индекс прибавлял около 470 пунктов на оптимизме относительно отчета по занятости.

S&P 500 подскочил на 14,15 пункта, или на 0,5%, до 3130,01 пункта, что стало уже четвертым днем роста подряд. Ралли носило массовый характер: девять из 11 секторов индекса завершили день с повышением. Рост возглавили акции сектора материалов и нефтегазового сектора, бумаги Diamondback Energy и Vulcan Materials прибавили 5,0% и 4,2% соответственно.

Так называемые акции роста тоже повышаются. Акции Alphabet, родительской компании Google, выросли на 1,9%, тогда как акции производителя электромобилей Tesla набрали 8,0% после заявления о том, что он во 2-м квартале выпустил более 82 000 машин и поставил около 90 650. Тем временем бумаги Amazon.com выросли на 0,4%, повышаясь уже девятую сессию подряд.

Nasdaq Composite прибавил 53 пункта, или 0,5%, достигнув 10207,63 пункта, нового рекордного максимума.

"Продолжается тенденция выхода экономических данных, превосходящих ожидания, – заметил Джим Бэйрд, инвестиционный директор Plante Moran Financial Advisors. – Все явно указывает на происходящее восстановление".

Все три ключевых индекса завершили неделю с приростом в 3,2% или более. В пятницу фондовый рынок будет закрыт в связи с длинными выходными в честь Дня независимости США.

Как отмечают инвесторы, сегодняшний рост может стать началом крупного ралли на рынке акций, который в июне оставался в основном в узком торговом диапазоне.

При этом, как заметили некоторые инвесторы, все еще есть возможные препятствия для полноценного экономического восстановления. Из-за этих препятствий восстановление на рынке акций может проходить в будущем прерывисто. Даже с учетом объявленного сегодня улучшения уровень безработицы все еще остается высоким по историческим меркам, а рабочих мест на рынке труда США на 15 млн меньше, чем было в феврале.

Более того, значительная часть данных, приведенных в свежем отчете, была получена, когда шло возобновление экономической деятельности на местном уровне. Из-за недавнего роста случаев заболевания коронавирусом, приведшего к приостановке или отмене возобновления активности в ряде штатов, увеличение числа рабочих мест в июле может застопориться.

Еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице рисуют более актуальную картину обстановки на рынке труда. Число заявок на прошлой неделе сократилось на 55 000 до 1,43 млн.

В конце марта число еженедельных заявок достигло пика – почти 7 млн, – после чего произошло снижение, но теперь это число стабилизировалось вблизи исторического максимума на уровне 1,5 млн. Это говорит о том, что компании продолжают сокращать рабочие места.

По словам инвесторов, они будут наблюдать за тем, приведет ли рост занятости к повышению расходов потребителей, на которые приходится примерно две трети экономической активности в США.

"Очевидно, что все следят за изменениями на рынке труда США, – говорит Флориан Хенс, экономист Berenberg Bank. – Американские потребители – самый важный двигатель роста мировой экономики".

В ближайшие недели инвесторы будут следить за действиями Федеральной резервной системы и американских политиков. Участников рынка будет интересовать, предложат ли политические лидеры США дополнительные меры стимулирования экономики.

Как указал Джейми Кокс, управляющий партнер Harris Financial Group, июньский отчет по рынку труда говорит о том, что программа защиты зарплат начала приносить пользу. Однако, по его словам, инвесторы захотят удостовериться, что потребители продолжают тратить средства.

Однако недавний рост случаев коронавируса может осложнить планы американцев по расходам. К примеру, Apple закрыла 16 магазинов – во Флориде, Миссисипи, Техасе и Юте. Компания планировала к сегодняшнему дню закрыть еще более 30 точек. McDonald's в США также приостановила возобновление обслуживания посетителей в залах.

На момент написания статьи акции сети ресторанов быстрого питания теряли около 0,5%. Акции Apple закрыла 16 магазинов – во Флориде, Миссисипи, Техасе и Юте. Компания планировала к сегодняшнему дню закрыть еще более 30 точек. McDonald's в США также приостановила возобновление обслуживания посетителей в залах, напротив, подросли на 0,7%.

Акции сектора материалов тоже растут, как и другие циклические акции, пострадавшие ранее в этом году. Акции Hanesbrands повысились на 3,6%, акции Las Vegas Sands набрали 2,9%, а бумаги косметической фирмы Coty – 3,0%.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 повысился на 2%. В Азии Hang Seng вырос на 2,9%, а Shanghai Composite – на 2,1%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 0,670% против 0,682% в среду.

— Авторы Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com, Caitlin McCabe, caitlin.mccabe@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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