— Займи, но выдай — Правительство отступит и от бюджетного правила, и от траты ФНБ — Правительство официально подтвердило формальное отступление от бюджетного правила на 2020-2021 годы.

— Всем спасибо, все стабильны — Владимир Путин поблагодарил всех проголосовавших за. Поправка: и всех проголосовавших против — тоже — 2 июля президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" поблагодарил граждан России за все, что они делают для него, а он — для них.

— С пассажиров слетают маски — Авиация с трудом справляется с антивирусными рекомендациями — Ространснадзор за три недели июня выявил у аэропортов и авиакомпаний более 500 случаев нарушения противоэпидемических рекомендаций.

— Мошенники как на подбор — На рынке микрозаймов активизировались псевдоброкеры — Микрофинансовые организации (МФО) озабочены появлением недобросовестных брокеров.

— Малому бизнесу обещано удвоение — Правительство стимулирует спрос госзакупками — Министерство финансов предложило удвоить обязательную квоту малого и среднего бизнеса в закупках государства, увеличив ее с 15% до 30%.

— Карантин закончился без спроса — Июнь практически не показал роста платежей — Июньское снятие карантинных ограничений пока практически не проявилось в финансовых потоках, которые мониторит Банк России.

— Огнем охвачено все больше денег — Рослесхоз просит дать регионам дополнительно 2,6 млрд руб. для борьбы с пожарами — Региональные власти могут получить дополнительно почти 50% годового лимита — 2,6 млрд руб. — на борьбу с лесными пожарами из Резервного фонда правительства РФ.

— Довели до участков — Избиратели перевыполнили планы социологов — Результаты голосования по поправкам к Конституции оказались выше ожиданий Кремля.

— Российские покемоны вызвали религиозный диспут в Европе — Международные НКО обсудят в ЕСПЧ законы о богохульстве на примере дела блогера Соколовского — Российское дело о ловле покемонов в храме станет стратегическим кейсом для всего европейского законодательства.

— Казахстан предпочел карантин койкам — Власти страны решили вернуть ограничения из-за COVID-19 — В Казахстане с воскресенья вновь — пока на две недели — вводят режим жестких карантинных мер.

— "Нет смысла говорить об открытии границы, если другая сторона ее не открывает" — Посол Финляндии в Москве Микко Хаутала дал прощальное интервью — Посол Финляндии в России Микко Хаутала назначен главой финской дипломатической миссии в США.

— Из пешек в немки — Ангела Меркель отчиталась о приоритетах Европы перед своей бывшей соратницей — С этой недели страной-председателем в Евросоюзе на полгода становится Германия.

— Главу РВК обвинили в инвестировании в банкрота — В деле Александра Повалко появился второй эпизод злоупотреблений — Как стало известно, появился новый эпизод в уголовном деле генерального директора АО "Российская венчурная компания" (РВК) Александра Повалко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

— Яблоки просятся на полки — Садоводы хотят гарантированных мест в торговых сетях — Трудности с доступом в торговые сети вынуждают российских производителей плодов подключать лоббистские ресурсы.

— Искусственный интеллект предпочитает одиночество — Бизнес не поддержал объединение проекта с "Цифровыми технологиями" — Согласование готовящегося федерального проекта "Искусственный интеллект" (ИИ) столкнулось с проблемами.

— Подержанные машины дорожают, как новые — Цены в б/у сегменте растут после карантина — Подержанные машины возрастом трех-пяти лет дорожают вслед за новыми, в первом полугодии цены на них выросли на 3-3,5%, следует из данных "Авто.ру".

— Кризис все съест — Александр Габуев о влиянии пандемии на экспорт российских продуктов в КНР — Пандемия предсказуемо негативно повлияла на торговлю России и Китая.

— Судам обоснуют цену — Правительство введет экспертизу стоимости их строительства — Правительство собирается начать оценивать стоимость создания судов, которые строятся за бюджетные средства

— АКРА раздаст международные рейтинги — Надежность иностранных эмитентов в России измерят по новой методологии — АКРА первым среди российских рейтинговых агентств разработало единую методологию присвоения кредитных рейтингов корпоративным клиентам по международной шкале.

— Элитное жилье не выдержало стресса — Спрос на дорогую недвижимость упал на треть — Сегмент элитного жилья обещал показать свою устойчивость к текущему кризису.

— Mail.ru Group даст денег до зарплаты — Компания создала сервис для выплаты аванса — Интернет-компания Mail.ru Group разработала сервис PayDay, который позволяет работникам получать деньги из своей зарплаты раньше обычного дня ее выплаты.

— РАО встроилось в рынок — Топ-менеджеры общества получили долю в крупнейшем агрегаторе прав на музыку — Топ-менеджеры Российского авторского общества (РАО) Александр Сухотин и исполнительный директор Алексей Карелов получили 40% в бизнесе "Национального цифрового агрегатора" (НЦА).

— Инвесторы пробуют вино — У фонда основателя "Вкусвилла" появился новый проект — Несмотря на официальный запрет в России на дистанционную продажу алкоголя, фонд "Тилтех капитал" основателя розничной сети "Вкусвилл" Андрея Кривенко решил инвестировать в подобный проект.

— "Ростех" объединяет пенсионеров — Госкорпорация завершит слияние своих НПФ в 2021 году — "Ростех" завершит объединение своих пенсионных активов в следующем году.

— Запасной игрок — 14-летнему Егору необходимо починить правую руку — С Егором Хамчуковым из города Гусева Калининградской области 12 лет назад случилась беда: семья попала в автоаварию, мальчик пострадал особенно сильно — у него парализовало правую половину тела.

— Бои без правил — В чем исток постоянных конфликтов руководства российских больниц с врачами — Мирное решение рабочих вопросов — это не про наши больницы.

— Десятая часть государства — НКО вносят серьезный вклад в борьбу с коронавирусом, но государство предпочитает этого не замечать — За три месяца борьбы с коронавирусом всего десять благотворительных фондов собрали 10% от суммы, которую кабинет министров выделил Минпромторгу на закупку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты (СИЗ) для врачей.

— Непродовольственная торговля за месяц восстановилась на 70% в Москве — Лучше всего продаются одежда и обувь, хуже — косметика — За первый месяц работы после ограничений, связанных с коронавирусом, с 1 по 29 июня число посетителей столичных торговых центров составило —33,6% к июню 2019 года, рассказал президент консалтинговой компании Watcom Роман Скороходов.

— Результаты голосования по Конституции оказались для Кремля приятным сюрпризом — Но одобрение поправок не исключает протестного голосования на осенних выборах — Центризбирком (ЦИК) 2 июля подвел предварительные итоги завершившегося накануне общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

— Джо Байден обогнал Дональда Трампа по сбору пожертвований в июне — Президент США отстает и по другим показателям — Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат от демократической партии на ноябрьских выборах Джозеф Байден в июне второй месяц подряд обогнал президента Дональда Трампа по сумме пожертвований на избирательную кампанию.

— В регионах обостряется бюджетный кризис — ЦМАКП оценил состояние региональных бюджетов — Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) выпустил доклад о состоянии бюджетов российских регионов за январь — май 2020 года.

— За время кризиса в России уволен каждый пятый — А количество жалоб в трудовую инспекцию выросло вдвое — В этом июне в трудовую инспекцию было подано почти вдвое больше жалоб, чем год назад, — 7000 против 3700. Такую статистику приводит Роструд.

— Уроки вспышки коронавируса в Казахстане — Подготовку к борьбе со второй волной коронавируса надо начинать уже сейчас — Казахстан объявил 2 июля о возвращении карантина против коронавируса с 5 июля, ограничения продлятся 14 дней.

— Она сломалась — Полицейскому произволу нет никакого отпора — 30 июня сотрудники полиции, пытаясь выставить корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля с участка № 2191, сломали ему руку.

— Медь вместо золота — Как Wuhan Kingold Jewelry сократила золотой запас Китая — В Китае раскручивается один из крупнейших в истории скандалов с фальшивым золотом.

— Лоялисты, "протестанты", айтишники, ЛГБТ, элиты — Чего не видно за массовой социологией — Ресурса Владимира Путина хватило на то, чтобы вытащить не слишком понятное для большинства решение по поправкам в Конституцию: итоги плебисцита превзошли уровень поддержки президента на последних выборах.

— Поправки к дистанционному образованию — Семь вопросов к новому законопроекту — Госдума рассматривает законопроект о дистанционном образовании — точнее, поправки в закон об образовании, который и сейчас устанавливает возможность электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

— Сотни нарушений антиковидных рекомендаций выявлены у авиакомпаний и аэропортов — Ространснадзор в июне провел повальные проверки по всей стране — Ространснадзор с 1 по 24 июня провел 543 рейда в аэропортах и на воздушных судах, выявлено 518 нарушений рекомендаций по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер, говорится в письме заместителя руководителя этого ведомства Андрея Шнырева в адрес первого замминистра транспорта — руководителя Росавиации Александра Нерадько.

— АКРА будет рейтинговать компании по международной шкале — Так агентство рассчитывает привлечь иностранных клиентов — Для разработки методологии АКРА использовало данные примерно о 15 000 компаний из разных стран.

— "Связной" и Delivery Club запустили в Москве экспресс-доставку гаджетов — До конца лета она появится и в других крупных городах — "Связной" и сервис доставки еды Delivery Club запустили доставку товаров из интернет-магазина ритейлера, следует из совместного сообщения компаний.

— Сбербанк снизил ставки базовых рублевых вкладов — Но предложил действующим клиентам онлайн-вклад под повышенный процент — Со 2 июля Сбербанк снизил ставки розничных базовых вкладов в рублях в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), следует из тарифов, размещенных на сайте банка.

— Что пандемия принесла частным инвесторам — На чем можно было заработать во II квартале 2020 года и как действовать дальше — Период пандемии оказался весьма доходным для инвесторов.

— На каких условиях банки готовы давать кредиты московским предпринимателям — И почему льготный кредит может в одночасье превратится в коммерческий — Соглашение с 11 банками о запуске совместной субсидированной программы для кредитования малого и среднего бизнеса московское правительство подписало еще в конце апреля.

— Рейтинг лучших ресторанов мира из-за пандемии заменят благотворительным аукционом — В нем примут участие четыре российских заведения — Публикацию рейтинга лучших ресторанов мира The World`s 50 Best Restaurants в этом году заменят благотворительным аукционом Bid for Recovery.

— Ответ — "Да"! — По существу люди поддержали Владимира Путина — Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоялось при высокой явке, рекордном уровне поддержки и отсутствии серьезных нарушений.

— Про движение — Главный автоинспектор России рассказал о том, что ждет автомобилистов в скором будущем — Карантин подкосил ряды автомобилистов в прямом смысле этого слова.

— Приказано выжать — Как повысить эффективность работы предприятий — Обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях минимум на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства — основная задача нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

— Сколько стоит пациент — Систему ОМС сделают прозрачнее — Система обязательного медицинского страхования должна трансформироваться, чтобы стать прозрачнее, считает глава Минздрава России Михаил Мурашко.

— Сделки под надзором — Верховный суд России расширил возможности прокуроров по возвращению госимущества — Пленум Верховного суда России сделал разъяснение, расширяющее возможности прокуроров по возвращению государственного имущества, а также обжалованию незаконных сделок местных властей, госучреждений и госкомпаний.

— Они ковали Победу — Владимир Путин присвоил сразу 20 городам звания "Город трудовой доблести" — Двадцать российских городов получили почетные звания "Город трудовой доблести".

— Не ждать вакансий — Кабмин выделит средства на создание временных рабочих мест — В регионах создадут для безработных более 80 тысяч временных рабочих мест.

— Пандемия уйдет, поиск останется — Дмитрий Медведев призвал резидентов "Сколково" смотреть шире — В портфеле "Сколково" на этот день более 2 тысяч стартапов, и они демонстрируют уверенный рост: в минувшем году выручка увеличилась на 45 процентов и составила 100 миллиардов рублей.

— Процент не сберегли — Сбербанк снизил максимальные ставки по базовой линейке вкладов на 0,5 процентного пункта, следует из данных на сайте банка.

— Сообщение не прошло — Полеты за границу возобновятся не раньше августа — Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа.

— Тест и лечение — У 41 призывника выявили коронавирус — Жесткие меры безопасности, принятые армейским руководством в связи с пандемией коронавируса, помогли выявить у призывников COVID-19.

— Пища по цепочке — Как два года работы системы "Меркурий" изменили качество еды — Два года назад ветсертификаты на продукцию животного происхождения стали выдавать в электронном виде.

— Чужие рабочие руки — Во время режима самоизоляции власти смогли удержать под контролем ситуацию с трудовыми мигрантами.

— Ставки сделаны — КС РФ уточнил правила взимания налогов для экспортных товаров — Конституционный суд РФ уточнил порядок налогообложения товаров, которые Россия поставляет на экспорт.

— Тариф — ноль — Бесплатный доступ к значимым сайтам продлен — Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам ("Доступный интернет") продлевается до конца года, сообщила минкомсвязь.

— Капитал воздушного судна — Российские авиакомпании пока смогли избежать массовых увольнений персонала — На фоне сообщений о планах массовых увольнений пилотов в зарубежных авиакомпаниях из-за падения объема перевозок в России ситуация пока стабильна, говорят представители отрасли.

— Другая модель экономики: меняться — Экономику нужно восстанавливать. Но какую? Сырьевую?

— Камеру отключили — Cуд отменил приговор, вынесенный по видеосвязи — Второй кассационный суд общей юрисдикции принял принципиально важное решение: отменен приговор, вынесенный судом первой инстанции в режиме видео-конференц-связи.

— Восстание машин — Новая угроза — киберпандемия — может уничтожить цифровые технологии и обрушить мировую экономику — Опасность, идущая вслед за коронавирусом, грозит еще более серьезными экономическими и даже геополитическими потрясениями для многих стран, в том числе и России.

— Охота к перемене мест — Компании начали сокращать площадь офисов — Ввод офисной недвижимости во II квартале в Москве оказался минимальным с 2018 года и не превысил 5-6 тысяч квадратных метров, сообщает Knight Frank.

— Защитная печать — Бизнес стал чаще обращаться к нотариусам для удостоверения решений — В период пандемии бизнес стал чаще обращаться к нотариусу для удостоверения решений органов управления юридических лиц.

— Без домные — Россияне, купившие недвижимость в Испании, рискуют остаться без жилья — В Испании начался сезон отпусков и тысячи людей отправились из крупных городов на побережье, где у них имеются вторые квартиры и даже целые дома.

— Сложный выбор Ситки — Устоит ли на Аляске памятник правителю Русской Америки — Война против памятников, прокатившаяся по США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, добралась и до русского наследия на американском континенте.

— В Сиэтле убрали баррикады — Полиция США разогнала "автономную зону" анархистов — Спустя три недели после захвата активистами протестного движения "Черные жизни важны" центра Сиэтла (столица штата Вашингтон) и создания в нем свободной от полиции "автономной зоны" эта городская территория вновь перешла под контроль властей США.

— В сетях "Фламинго" — В Цюрихе 600 посетителей ночного клуба отправили на карантин — В швейцарском кантоне Цюрих ужесточат правила посещения ночных заведений, после того как в местном клубе "Фламинго" произошло массовое заражение коронавирусом.

— Дела житейские — В Италии сняли комедию о самоизоляции Папы Римского и Елизаветы II — Знаменитый итальянский режиссер, обладатель премии "Оскар" Паоло Соррентино, который в прошлом снял два сериала про понтификов "Молодой папа" (2016) и "Новый папа" (2019), решил вновь обратиться к любимому персонажу.

— Вырастить киллера — Профессор Михаил Киселевский: Собственные клетки могут спасать от рака — Даже в эпидемию коронавирусной инфекции не уходит страх диагноза раковой опухоли.

— Родить нельзя погодить — Приходит срок, и малыш появляется на свет, несмотря на COVID-19 — Каждый день на "горячую линию" регионального минздрава поступают десятки вопросов: "Мне рожать через месяц, а наш роддом закрыт на карантин, что делать?!", "Скажите, где рожать теперь? Согласна платно, только чтобы не заразиться", "А это правда, что во всех роддомах COVID-19?"… Жизнь, несмотря на коронавирус, продолжается.

— Блокпост для вируса — Налажен выпуск лекарства от COVID-19 — За 24 мая мы сообщили о начале разработки новой вакцины против COVID-19. И вот в столице Мордовии запустили в производство лекарство от COVID-19.

— Под бокс — Больницы встречают плановых пациентов — Петербургским стационарам (за исключением тех, которые оказывают помощь больным с СОVID-19) Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу разрешил возобновить оказание плановой госпитализации.

— Новоселье состоится вовремя — Рафик Загрутдинов: Коронавирус реновацию не затормозит — Москва строилась даже тогда, когда большая часть горожан из-за нашествия коронавируса вынуждены были на время оставить работу и самоизолироваться в стенах своих квартир.

— По курсу пшеницы — Российские аграрии назвали самую выгодную для них рублевую цену доллара — При цене доллара менее 70 рублей растениеводы просядут по прибыли, уверяют руководители сельхозпредприятий.

— Два часа на Рубенса — Эрмитаж будет работать по строгим правилам — Вскоре Эрмитаж откроется для посетителей. Но гулять в музее часами, как прежде, будет пока нельзя.

— Все возможно — "Дом с маяком" открывает дневной центр для тяжелобольных детей — Столичный стационар детского хосписа "Дом с маяком" на Долгоруковской улице открывает дневной центр для тяжелых детей.

— Бизнес погорел — На Тверской произошел пожар в доме XIX века — На Тверской, 24, серьезно пострадал от огня бизнес-центр, расположенный в здании, построенном еще в конце XIX века.

— На оборот — На выходные закроют часть "красной" ветки — В столичном метро из-за технологических работ закроют часть Сокольнической линии.

— Автозазеркалье — Чеченские программисты разработали виртуальный конфигуратор машины — С помощью новой технологии, которую создала группа программистов и дизайнеров, можно услышать рев двигателя, сесть за руль и заглянуть под капот автомобиля.

— 50 тысяч — в дело — В Калининграде ввели региональные субсидии для самозанятых — В Калининградской области безработные, желающие обрести статус самозанятых граждан, получат по 50 тысяч рублей "подъемных" из казны.

— Подогрели мерзлоту — В Якутске из-за оттайки грунта раскололся жилой дом — В столице Якутии 18-квартирный жилой дом буквально раскололся на две части из-за того, что под ним оттаяла мерзлота.

— Гаджеты в сторону — В Самарской области откроют детские лагеря — В пятницу, 3 июля, самарские родители получат возможность бронировать льготные путевки на портале министерства социально-демографической и семейной политики региона для отдыха ребятни в детских лагерях.

— Голос в цифре — В общероссийском голосовании приняли участие более 4 миллионов москвичей — Явку москвичей на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию можно назвать впечатляющей — свои голоса отдали более 4 миллионов горожан или почти 56% от общего числа избирателей.

— Вокзал на Сетуни — На наземном метро продолжается реконструкция платформ — Станция "Сетунь" расположена в Можайском районе между станциями "Рабочий поселок" и "Немчиновка".

— Стресс-тест пройден — Переход на цифру помог обеспечить жителей Чечни важнейшими государственными услугами — Распространение коронавируса повлияло на работу всех отраслей экономики и социальной сферы страны.

— Помощь по адресу — Ощутимую поддержку в Чечне в сложный период получили семьи с детьми — Многие семьи сегодня оказались в сложном финансовом положении.

— Эффект личного отсутствия — Какие госуслуги можно получить, не посещая офисы социальных служб — Режим самоизоляции снимать только начали, и поэтому вопрос о том, какие госуслуги можно получить дистанционно и как воспользоваться этим правом, остается актуальным.

— Опасное эхо войны — В районе Ржевского мемориала было найдено более 500 взрывоопасных предметов — В МЧС России сообщили, что в двух районах Тверской области — Аленинском и Ржевском — специалисты центра по проведению работ особого риска "Лидер" приступают к масштабному разминированию полей, необходимых для проведения сельзхозработ.

— Править будут: для реализации норм Конституции планируют изменить десятки законов — Корректировку правового поля члены рабочей группы обсудят с президентом 3 июля — Одобренные большинством россиян поправки в Конституцию потребуют изменения порядка 70 законов, заявили в рабочей группе по Основному закону.

— Распознавание личности: как биометрия в тюрьмах довела до уголовного дела — Экс-сотрудников ФСИН подозревают в заключении непрозрачных контрактов на 300 млн рублей — Внедрение биометрии в тюрьмах привело к уголовному делу. Правоохранительные органы заинтересовались двумя госконтрактами на общую сумму около 300 млн рублей, которые Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в 2016-2017 годах заключила с единственным поставщиком — отечественной компанией "Стилсофт Трейдинг".

— Холодный прием: окрошка за год подорожала на 6% — Стоимость летнего супа увеличилась из-за роста цен на редис, картофель, огурцы и укроп — В июне на приготовление традиционного летнего супа — окрошки — россиянам приходилось тратить 459 рублей, что на 6% выше прошлогодней стоимости аналогичного набора продуктов.

— Есть только МиГ-31: Тихий океан закроет эскадрилья перехватчиков — Модернизированные тяжёлые истребители поступят в авиаполк на Камчатке — На Камчатке развернут дополнительную эскадрилью тяжелых истребителей-перехватчиков МиГ-31.

— Очистить кэш: в РФ готовят тотальный контроль за операциями юрлиц с наличными — Банки обяжут сообщать обо всех операциях предпринимателей с налом на сумму 600 тысяч рублей и более — В России будет введен тотальный контроль за операциями юридических лиц с наличными.

— COVID не малярия: ученые просят отказаться от гидроксихлорохина — Фармакологи предлагают исключить препарат из рекомендаций Минздрава, так как его эффективность против коронавируса не доказана — Рабочая группа Минздрава пока не приняла окончательного решения насчет исключения гидроксихлорохина из временных рекомендаций по лечению COVID-19, сообщили в ведомстве.

— Актуальная реальность: Фонд развития инфраструктуры упразднят — Он подразумевал вложения в экономику в размере 3,5 трлн рублей за шесть лет за счет госзаймов — Фонд развития, созданный специально для инвестиций в крупные инфраструктурные проекты за счет госдолга, в ближайшее время упразднят.

— Дорога долой: как мигранты возвращаются на родину во время пандемии — Из-за COVID-19 беженцы лишаются заработков на новом месте и уезжают обратно — Программы по возвращению мигрантов на родину адаптировались к кризису, вызванному пандемией.

— На ошибках мучатся: чиновников заставят соблюдать нормы русского языка — Минтруд разрабатывает законопроект о контроле за грамотностью госслужащих — Российских чиновников заставят соблюдать нормы современного русского литературного языка.

— В объезд доходов: половина таксистов потеряла за карантин более 50% заработка — Это может спровоцировать повышение цен для клиентов — Каждый второй таксист потерял за время самоизоляции более половины заработка.

— Попасть в двадцатку — Владимир Путин оценил трудовой подвиг советских граждан — Присвоение почётного звания "Город трудовой доблести" — правильный шаг с точки зрения исторической справедливости.

— Повысили в знании — В чём Запад снова обвинил Китай из-за уйгуров — На этой неделе Китай оказался под прицелом международной критики не только из-за принятия противоречивого закона о нацбезопасности в Гонконге, но и в связи с Синьцзян-Уйгурским автономным районом.

— Инвестиционная база — Приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет — В первом полугодии чистый приток в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) стал рекордным за последние пять лет, показывают данные Investfunds.