В WhatsАpp появятся пять новых функций
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Разработчики мессенджера WhatsАpp (принадлежит компании американской компании Facebook) сообщили о запуске новых функциях в приложении.
Новые функции компания обещает запустить в приложении в ближайшие недели.
Среди них:
- Анимированные стикеры
- QR-коды
- В WhatsApp Web и WhatsApp для компьютеров появится темный режим
- Улучшат функции звонков
- В функции статуса пользователи устройств на базе KaiOS смогут делиться обновлениями, исчезающими через 24 часа.
Как заявили разработчики, несколько наборов анимированных стикеров будут добавлены, чтобы сделать общение "более веселым и выразительным".
Что касается сканирования QR-кода, то это нужно, чтобы не вводить вручную номера телефонов.
https://1prime.ru/News/20200703/831719468.html