МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Разработчики мессенджера WhatsАpp (принадлежит компании американской компании Facebook) сообщили о запуске новых функциях в приложении.

Новые функции компания обещает запустить в приложении в ближайшие недели.

Среди них:

Анимированные стикеры



QR-коды

В WhatsApp Web и WhatsApp для компьютеров появится темный режим

Улучшат функции звонков

В функции статуса пользователи устройств на базе KaiOS смогут делиться обновлениями, исчезающими через 24 часа.

Как заявили разработчики, несколько наборов анимированных стикеров будут добавлены, чтобы сделать общение "более веселым и выразительным".

Что касается сканирования QR-кода, то это нужно, чтобы не вводить вручную номера телефонов.