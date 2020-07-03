МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6 718, до 667 883 сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

"За последние сутки в России выявлено 6 718 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – в 84 регионах, в том числе 32,5% — без клинических проявлений",- говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время зарегистрирован 667 883 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 659, Подмосковье — 298, в Ханты-Мансийском АО — 271, Санкт-Петербурге — 263.

Также выявлены новые случаи в Иркутской области —249, в Нижегородской области —229, в Свердловской области — 227, в Ямало-Ненецком АО — 191.

За сутки в РФ выписаны 8 915 человек, лежавших в больницах с коронавирусом, за все время выписано 437 893 человек.

В России за сутки умерли 176 человек с COVID-19, за все время скончались 9 859, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.