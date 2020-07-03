МОСКВА, 3 июл /ПРАЙМ/. Новый владелец "Ведомостей" Иван Ерёмин сообщил журналистам, что в газете нет трудового конфликта, несмотря на "желание ряда сотрудников его срежиссировать", по его словам, для него даже нет предмета.

Ранее в четверг компания "Бизнес Ньюс Медиа", издающая "Ведомости", сообщила РИА Новости о получении письма от коллектива газеты с рядом требований к новым владельцам. Отправителем письма выступал профсоюз журналистов издания.

"Да, меня недавно проинформировали о существовании профсоюза сотрудников редакции издательства. Насколько я знаю, профсоюз появился относительно недавно, но еще до появления новой управленческой команды в АО "БНМ". Отношусь к этой форме самоорганизации сотрудников совершенно нормально. Это естественная и весьма распространенная практика в крупных организациях", — рассказал Ерёмин.

Ранее в распоряжении РИА Новости оказался текст требований журналистов издания к владельцу, среди которых: гарантировать соблюдение "Догмы" и "Этического кодекса", гарантировать, что решение о размещении статей на страницах газеты и на сайте vedomosti.ru принимается только при участии редактора профильного отдела, ответственного за освещаемую тематику, гарантировать, что любые изменения материала, опубликованного на сайте vedomosti.ru, равно как и его снятие с сайта после публикации, возможны только по согласованию с автором этого материала и редактором профильного отдела, и ряд других.

"Несколько удивительно, конечно, что документ, высланный мне по почте на бланке "Профсоюза", содержит подпись единственного сотрудника редакции Беллы Ляув, в то время как в тексте указан список из 49 сотрудников, среди которых есть люди, не работающие уже в издании и публично озвучившие свой добровольный уход. Непонятно, за какие права они сейчас борются", — отметил владелец "Ведомостей".

Ерёмин также выразил удивление, почему в профсоюз издательства, "состоящего из 223 человек, включили только 49 сотрудников редакции".

"Я и Михаил Нелюбин (генеральный директор — ред.) всегда подчеркивали, что открыты для общения со всеми сотрудниками "БНМ", и большинство коллег в издательстве уже включились в обсуждение рабочих вопросов и задач, призванных способствовать развитию "Ведомостей" и выходу издания на уровень рентабельности в условиях непростой экономической ситуации, вызванной последствиями пандемии", — добавил Ерёмин.

Само письмо профсоюза, по словам владельца, "не столько требования трудового коллектива, сколько манифест, основанный на эмоциях и страхах, состоящий из смутных угроз и расплывчатых обвинений в адрес главного редактора (Андрея Шмарова — ред.)".

"В "Бизнес Ньюс Медиа" и газете "Ведомости" нет трудового конфликта, и я, честно говоря, даже не вижу предмета для него. Профсоюз, как заявлялось в момент его создания, имел цель противодействия незаконным увольнениям журналистов. Но таких увольнений не было. За время руководства АО "БНМ" недавно назначенный на пост генерального директора Михаил Нелюбин никого не уволил, и, насколько мне известно, не планирует", — сообщил Ерёмин.

Трудового конфликта, как утверждает Ерёмин, "нет, несмотря на желание ряда амбициозных сотрудников его срежиссировать".

"Эти сотрудники выступают сейчас не столько в роли журналистов, сколько в роли ньюсмейкеров. И я лично не считаю, что имеет смысл поощрять их капризы и вступать в полемику со своими же сотрудниками через публикации в СМИ", — добавил он.

Ранее пять заместителей главного редактора "Ведомостей" сообщили об уходе из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова. Назначить Шмарова, против которого выступали в коллективе издания, рекомендовал совет директоров "Бизнес ньюс медиа".

До этого редакция "Ведомостей" опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты исполняющим на тот момент обязанности главного редактора Шмаровым подрывает доверие аудитории. Сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.

В марте акционеры "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили о предварительной договоренности о продаже 100% акций АО "БНМ", которое издает "Ведомости". 29 мая было объявлено, что акции и активы АО "Бизнес Ньюс Медиа" перешли АО "Саппорт" в лице его учредителя Ивана Ерёмина.