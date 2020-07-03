МОНТЕВИДЕО, 3 июл /ПРАЙМ/. Борьба с COVID-19 обошлась Парагваю в 5% ВВП, или два миллиарда долларов, сообщил РИА Новости министр финансов страны Бенигно Лопес.

"Расходы, которые мы были вынуждены осуществить для борьбы с COVID-19, составляют около 5% ВВП… Это означает около 2 миллиардов долларов", — сказал министр.

Он отметил существенное влияние пандемии на экономику страны, которая вместо роста на 4% в этом году покажет спад в 2,5-3%.

Вместе с тем министр отметил, что наиболее сложный период пандемии пройден, экономическая жизнь Парагвая восстанавливается, поэтому власти с оптимизмом смотрят на то, как будет складываться ситуация с развитием страны во втором полугодии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.