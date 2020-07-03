КИЕВ, 3 июл /ПРАЙМ/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что шорт-лист кандидатов на пост главы Национального банка уже сформирован.

Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского в пятницу уволила Якова Смолия с должности главы Нацбанка страны.

"Законодательство Украины выписано так, что замена руководителя Национального банка никак не повлияет на курс валюты, на стабильность валюты. Проведены консультации. Неназначение сегодня руководителя как раз подтверждает неожиданность этого решения. Подтверждает то, что нужно время на консультации, которые президентом вчера начаты, для того чтобы выбрать надлежащую кандидатуру", — сказал Шмыгаль в эфире передачи "Свобода Савика Шустера".

По его словам, требований к кандидатам два: высокий профессионализм и кристальная репутация. "Поэтому сегодня-завтра-послезавтра, в ближайшие дни, такая кандидатура будет выбрана. Все руководители банков, основные игроки банковского рынка назвали свои предложения. Есть, можем сказать, шорт-лист кандидатов, которые могут занять эту должность и удовлетворяют наших международных партнеров", — подчеркнул он.

Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту. По украинскому законодательству, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.