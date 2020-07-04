БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июл /ПРАЙМ/. ВВП Аргентины в 2020 году упадет на 12%, что гораздо хуже прогнозов Международного валютного фонда, считают аналитики, опрошенные ЦБ страны.

"На фоне пандемии коронавируса… аналитики ожидают падения ВВП в 2020 году на 12%… Топ-10 экспертов предполагают, что падение ВВП в текущем году составит в среднем 12,9%", — говорится в докладе.

Инфляция в декабре 2020 года ожидается на уровне 40,7% в годовом выражении.

В июньском докладе МВФ оценил падение экономики Аргентины на 9,9% в 2020 году, а следующем году ожидается ее рост на 3,9%.

Экономика Аргентины в настоящее время переживает непростые времена, ситуация усугубляется карантином и ограничениями на экономическую деятельность, введенными из-за коронавируса. Инфляция в мае в годовом выражении составила 43,4%, по этому показателю страна занимает второе место (после Венесуэлы) в Латинской Америке. ВВП в первом квартале, когда еще в полной мере не было влияния COVID-19, провалился на 5,4% в годовом выражении. Промышленное производство в Аргентине в апреле на фоне пандемии снизилось на 33,5%.

Аргентина 22 мая не выплатила проценты по облигациям в размере 503 миллиона долларов и оказалась в состоянии уже девятого для страны дефолта, который юридически до сих пор не объявлен. Власти уже несколько раз продлевали срок переговоров по реструктуризации долга, решение пока так и не найдено.