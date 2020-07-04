МОСКВА, 4 июл /ПРАЙМ/. Финансовая преступность, шпионаж и кибертерроризм являются главными киберугрозами, которые будут развиваться в ближайшее десятилетие, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.

Отвечая на вопрос о том, какие угрозы могут стать наиболее массовыми в ближайшее десятилетие, Сачков сказал, что рынок киберпреступности меняется настолько быстро, что прогноз можно строить на год-два.

"Сложно загадывать, но основные тезисы (в ближайшее десятилетие — ред.) будут следующие: финансовая преступность будет наиболее развитой и наиболее встречающейся. Это опять же хорошо для населения, потому что легко будет строить стратегию защиты: как на мне могут заработать, как у меня могут украсть? Ответы на эти два вопроса, если чуть-чуть раскрыть в виде такой мозговой карты, — полностью строят стратегию цифровой безопасности человека", — считает он.

"Также шпионаж политический, межгосударственный и корпоративный, и кибертерроризм. Это все три основные вещи, которые будут развиваться в ближайшие годы", — добавил Сачков.