ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июл /ПРАЙМ/. Работа интернета на Сахалине и Курилах, отключившегося из-за аварии в пятницу, восстановлена в полном объеме в тот же день, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Ростелеком".

Ранее сообщалось, что причиной глобального отключения интернета во второй половине дня в пятницу у части пользователей Сахалина и Курил стала авария у магистрального оператора "Ростелекома". Участок линии связи, соединяющий остров с материком, повредили сторонние организации при проведении строительных работ в Поронайском районе.

"Как мы и планировали, ликвидацию последствий аварии на магистральном кабеле наши специалисты завершили в 22.40 пятницы (14.40 мск)", — рассказала собеседница агентства.