МОСКВА, 4 июл /ПРАЙМ/. Число киберпреступлений в России с января по апрель 2020 года в десятки раз превысило показатели по сезонным мошенничествам, например, в предновогодний период, в связи с пандемией коронавируса, заявил в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.

"Есть интересная статистика. По данным МВД, на фоне снижения в январе-апреле 2020 года количества убийств и покушений на убийства, грабежей и разбоев, рост IT-преступности составил 82,4% и в значительной степени повлиял на увеличение общего числа зарегистрированных преступлений в стране за 4 месяца на 0,8%. Не ошибусь, если скажу, что бОльшая часть приходится на разного рода финансовые мошенничества — такой рост даже не похож на обычный сезонный рост, как, например, перед Новым годом. Это в десятки раз больше и пострадавших значительно больше", — сообщил он.

По его словам, до режима самоизоляции, работая в офисе, россияне находились в хорошем смысле под присмотром работодателей, внутри защищенного периметра корпоративной сети.

"Когда сотрудники большинства российских компаний перешли на "удаленку", они стали представлять для злоумышленников очень интересную мишень. Во-первых, и работодатель, и служба безопасности работодателя, IT-службы находятся где-то "далеко", постепенно стирается психологический барьер "свой-чужой", и, естественно, снижается бдительность", — пояснил он.

"Во-вторых, когда отсутствует сама возможность пойти в магазин, доля онлайн-торговли начала расти, вырос спрос на курьерскую доставку продуктов и товаров первой необходимости, медицинские консультации, справки, пропуски, обучение и любые другие цифровые сервисы. Человек с деньгами, с банковской карточкой и интернет-банкингом, желающий что-то быстро заказать в интернете, — это для злоумышленников идеальная цель. Поэтому, естественно, злоумышленники переключились на атаки на физических лиц", — добавил Сачков.