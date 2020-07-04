АШХАБАД, 4 июл /ПРАЙМ/. Темпы роста ВВП Туркмении за первое полугодие 2020 года составили 5,9 %, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Такие данные на расширенном заседании туркменского правительства привел вице-премьер по экономике и финансам Гадыргелди Мушшиков.

"В соответствии с итогами анализа выполнения министерствами и отраслевыми ведомствами страны плановых заданий, за шесть месяцев года ВВП увеличился на 5,9%", — цитирует газета вице-премьера.

Ровно месяц назад вице-премьер Мушшиков сообщал, что темпы роста ВВП страны по итогам пяти месяцев составили 6,2%.

Таким образом, СМИ Туркмении впервые за многие годы, сообщили о снижении темпов роста ВВП страны.

Заслушав отчет руководителей экономического блока правительства, президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил ускорить разгосударствление и приватизацию госсобственности, преобразование в акционерные общества предприятий и учреждений с государственным участием, организацию рынка ценных бумаг. Глава государства особо отметил необходимость отдельного рассмотрения вопросов относительно убыточных и нерентабельных госпредприятий.

"Регулярно осуществляя анализ ситуации в мировой экономике, следует разрабатывать меры по снижению влияния глобального рынка на развитие страны", — сказал туркменский лидер.