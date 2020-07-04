МОСКВА, 4 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило предоставление дотации Еврейской автономной области в 2020 году, сообщается на сайте кабмина.

На заседании рассматривались вопросы о предоставлении в 2020 году из федерального бюджета бюджету Еврейской автономной области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ.

Подчеркивается, что финансовая поддержка позволит обеспечить погашение просроченной кредиторской задолженности.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.