МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 6632, до 674 515, сообщили журналистам в оперативном штаб по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6632 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1960 (29,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 674 515 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Москве — 680, Подмосковье — 275, Ханты-Мансийском автономном округе — 273. Также 271 новый случай зарегистрирован в Санкт-Петербурге, 268 — в Свердловской области, 235 — в Иркутской области. Наименьшее число новых случаев отмечено в Севастополе — три, в Ненецком автономно округе — два, в Еврейской автономной области — два.

На Чукотке не зафиксировали за сутки новых случаев коронавируса, наименьший темп (0,3%) в Москве. "Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский АО — 0%, 2. г. Москва — 0,3%, 3. Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская АО, Чеченская Республика — 0,5%, 4. Орловская область, Рязанская область, Республика Дагестан, Калининградская область — 0,7%, 5. Республика Ингушетия, Брянская область, Республика Башкортостан, Республика Крым — 0,8%", — говорится в сообщении штаба.

За день выписаны после лечения коронавируса 8986 человек, всего выздоровели 446 879. В частности, 1620 человек выписаны в Москве, 458 — в Подмосковье, 448 — в Ставропольском крае.

За сутки умерли 168 человек с коронавирусом, за все время — 10027. В частности, 31 человек умер в Санкт-Петербурге, 25 — в Москве, 18 — в Красноярском крае.