МОСКВА, 5 июл /ПРАЙМ/. Большинство вредоносных рассылок на тему пандемии коронавируса COVID-19 содержали программы-шпионы, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.

В апреле Group-IB сообщала, что с начала месяца число различных киберинцидентов в мире выросло на 73% по сравнению с мартом, причём рост в самом марте в месячном выражении уже составил 80%.

"Мы итоги будем подводить в октябре-ноябре, но можем уже сейчас сказать, что число рассылок по теме COVID-19 выросло. Почти 65% из обнаруженных нами вредоносных рассылок с коронавирусной тематикой несли "на борту" программы-шпионы, второе место занимают бэкдоры — 31%, а на шифровальщики приходится около 4%", — сообщил Сачков.

"Все говорит о том, что в ближайшем будущем атакующие не планируют снижать набранную в прошлом году скорость. Они продолжат совершать масштабные операции, нацеленные на крупные корпоративные сети, у которых достаточно ресурсов, чтобы удовлетворить их требования о выкупе. Ущерб от операций шифровальщиков продолжает расти. Согласно данным из открытых источников, средний размер выкупа в первом квартале этого года уже превысил 110 тысяч долларов", — добавил он.