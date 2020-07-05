МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 6736, до 681 251, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6736 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2005 (29,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 681 251 случай (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 650, Подмосковье — 287, Санкт-Петербурге — 275. Также 272 новых случая были зарегистрированы в Ханты-Мансийском автономном округе, 266 — в Свердловской области, 241 — в Иркутской области.

Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Крыму — 11, Севастополе — шесть, Еврейской автономной области — три.

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьшие темпы в Москве (0,3%).

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский АО — 0%, 2. г. Москва — 0,3%, 3. Московская область, Республика Северная Осетия, Еврейская АО, Чеченская Республика — 0,5%, 4. Орловская область, Рязанская область, Республика Дагестан, Калининградская область — 0,7%, 5. Республика Ингушетия, Калужская область, Брянская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Республика Крым — 0,8%", — говорится в сообщении оперштаба.

За сутки в России выписаны 3871 человек после COVID-19, за все время выздоровели 450 750 человек. В частности, 561 человек выписаны в Москве, 492 — в Подмосковье, 248 — в Санкт-Петербурге.

За сутки умерли 134 человека с коронавирусом, за все время — 10 161. В частности, 42 человека умерли в Санкт-Петербурге, 24 — в Москве, 11 — в Подмосковье.