МОСКВА, 6 июл /ПРАЙМ/. Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы и Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Аудиторы выяснили, что до 82% государственного финансирования эти вузы тратят на выплату зарплат преподавателям и налогов, поэтому денег на развитие у них практически не остается.

"Объем государственных расходов на высшее образование оставался неизменным в 2018-2019 годах и составлял порядка 0,47% ВВП. При этом большую часть бюджетного финансирования – порой до 82% – высшие учебные заведения тратили на исполнение доведенного до них государственного задания. Данные средства преимущественно уходили у них на выплату зарплат и налогов", — говорится в сообщении контрольного ведомства.

Причем, по данным аудиторов, такое распределение затрат характерно как для вузов, имеющих статус главных распорядителей бюджетных средств, так и для остальных вузов, включая столичные и расположенные в регионах.

"Эта ситуация формирует риск недостижения цели президента по обеспечению глобальной конкурентоспособности российского образования", — предупреждает Счетная палата.

Счетная палата также выявила проблемы с выполнением майского указа президента и в части повышения зарплат. Так, в Академии Глазунова зарплата профессорско-преподавательского состава составила 147% вместо 200% от средней по региону оплаты труда. В других трех вузах ниже норматива оплачивался труд медицинского персонала и работников культуры.

Проверка имущественного комплекса вузов также выявила проблемы: СПбГУ и Академия Глазунова из-за нехватки денег не выполняют своих обязательств по содержанию находящихся на их балансе объектов культурного наследия.