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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— У заемщиков бедновато с доказательствами — На кредитные каникулы не хватает документов о падении доходов — Схема предоставления кредитных каникул в рамках госпрограммы с отсрочкой оформления документов на 90 дней создала проблемы для многих заемщиков и банков. Срок подачи документов сейчас истекает у первых претендентов, но доля тех, кому удалось это сделать, невелика.

— Комиссия невыполнима — "Ъ" узнал у председателей участковых избиркомов, готовы ли они и впредь работать на голосовании неделю — Общероссийское голосование по конституционным поправкам подняло вопрос о том, стоит ли переносить полученный в ходе плебисцита опыт — например, многодневное голосование — на обычные выборы.

— ДТП с общественным исходом — Михаил Ефремов до суда решил не признавать вину — Как рассказали источники в правоохранительных органах, процедура предъявления обвинения в окончательной редакции заслуженному артисту России, лауреату многочисленных премий Михаилу Ефремову в Главном следственном управлении ГУ МВД РФ по Москве прошла в минувшую пятницу.

— Вложения выложились — Инвесторы заработали на российском рынке и ушли — Международные инвесторы активно сокращают присутствие на российском рынке. За прошлую неделю только из фондов акций выведено сразу $90 млн, тенденция уже перекинулась и на рынок облигаций, который потерял $70 млн против притока в $30 млн неделей ранее.

— Эскроу и ныне там — За год реформа долевого строительства охватила лишь треть возводимого жилья — Ведомства подвели итоги первого года работы строительной отрасли по новым правилам — по данным Минстроя, сейчас только 35% жилищного строительства с привлечением средств граждан ведется на принципах проектного финансирования с использованием счетов эскроу.

— Списанному верить — Конституционный суд не допустил взыскания ущерба после прощения недоимки — Конституционный суд (КС) признал недопустимым исковое взыскание с физических лиц сумм возмещения вреда бюджету от неуплаты налогов, в случае если ранее задолженность была списана самими налоговиками как безнадежная.

— Спекулировать — не кули ворочать — S&P предупреждает о росте надувания цен на активы — Пятая часть компаний, чьи рейтинги рассчитывает агентство Standard & Poor"s, уже столкнулась с их снижением. Более того, как предупреждают аналитики агентства, влияние пандемии на кредитоспособность будет ощущаться в отдельных секторах вплоть до 2023 года и приведет к заметному увеличению числа банкротств.

— Рабочие места готовят к встрече выпускников — Минпросвещения и Минобрнауки озаботили трудоустройством новых кадров — До конца лета Минтруд, Минпросвещения и Минобрнауки должны разработать меры, которые помогут трудоустроить выпускников колледжей, техникумов и вузов — соответствующие поручения дал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Два мира вышли за один эфир — Псковскую журналистку поддержали в Москве — Сегодня в Пскове должен быть объявлен приговор по громкому делу журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Прокуратура потребовала отправить ее в колонию на шесть лет — за рассуждения на радио о мотивах самоподрыва 17-летнего анархиста Михаила Жлобицкого в здании архангельского УФСБ.

— Политика бережливости — В начале 2020 года партии сократили расходы — Центризбирком опубликовал первый в 2020 году квартальный отчет о доходах и расходах политических партий. Большая часть средств парламентских партий традиционно поступила из федерального бюджета, при этом все они сохранили остаток с прошлого года и экономно расходовали поступившие деньги.

— 4 июля поделили на двоих — Дональд Трамп и Джо Байден в главный национальный праздник сделали диаметрально противоположные заявления — США отметили главный национальный праздник — День независимости — на фоне очередных рекордов по заболеваемости коронавирусом и продолжающихся протестов на расовой почве.

— На чеченского видеоблогера подписался киллер — Под Веной убили выходца из Чечни, который был не в ладах с ее руководством — Выходец из Чечни Мамихан Умаров, просивший политического убежища в Австрии, был убит в субботу недалеко от Вены. Господин Умаров, известный весьма непростыми отношениями с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым, хвастался тем, что получал и выполнял заказы на организацию терактов и убийств в разных странах, включая Украину.

— Полувагоны толкают под контейнеры — РСПП предлагает отменить запрет на такие перевозки — РСПП просит правительство как можно скорее отменить запрет на перевозку контейнеров в полувагонах. Это может привести к вовлечению в оборот простаивающего универсального парка, но нарушит существующий бизнес операторов фитинговых платформ.

— Инвестплатформы на запасном пути — Краудфандинговые компании не успели попасть в реестр — Операторы краудфандинговых платформ до 1 июля должны были попасть в реестр ЦБ, чтобы продолжать деятельность. Но пока в реестре лишь 3 компании из 36. Банк России готов продлить срок вхождения в реестр на год, но для этого потребуется внести изменения в закон.

— Дальний Восток вывозят к Черному морю — Перевозчики пытаются найти применение дальнемагистральным судам — Российские перевозчики в условиях пандемии и закрытых границ пытаются использовать широкофюзеляжный флот, организовав прямые перевозки между городами Дальнего Востока и черноморскими курортами.

— "Консультации в режиме чата комфортнее, чем назойливые беседы в реальной жизни" — Глава классифайд-сервисов Сбербанка Олег Голубцов о "Сберавто" — О первых месяцах работы "Сберавто" в условиях карантина, кредитовании сделок с подержанными автомобилями без просмотра и взаимодействии с дилерами в интервью рассказал главный исполнительный директор классифайд-сервисов Сбербанка Олег Голубцов.

— Офисы запаялись — Банки продают недвижимость через ЗПИФы — На фоне снижения активности традиционных инвесторов в офисную недвижимость из-за пандемии COVID-19 все больший интерес к этому рынку проявляют банки. Они приобретают активы, переводя их в паевые фонды.

— Уловно досрочно — "Доброфлот" лишили права на вылов 32 тыс. тонн сельди — У крупного добытчика и переработчика рыбы ГК "Доброфлот" намечается конфликт с Росрыболовством. Приморское управление агентства лишило структуру группы права на вылов почти 32 тыс. тонн сельди с июня до конца года из-за запрета на промысел этого ресурса с 16 апреля по 31 августа.

— "Айвазовскому" море по колено — "Лудинг" выводит в Россию новый коньячный бренд из Армении — Сегмент армянских коньяков остается привлекательным для крупных алкогольных дистрибуторов. Так, ГК "Лудинг" создала совместный бренд "Айвазовский" с армянским заводом ЗАО МАП для его продвижения в России. За два года партнеры намерены вложить $10 млн и вывести продукт в тройку лидеров в сегменте.

— Mail.ru Group и Amazon встретились в облаках — Компании запустят совместный сервис в России — Крупнейший в мире провайдер облачных сервисов Amazon Web Services (AWS) договорился о полноценном выходе на российский рынок в партнерстве с Mail.ru Group. Компании предложат клиентам единый доступ к облачным сервисам и решениям.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Правительству и группе "Аэрофлот" не нужны дополнительные SSJ100 для Дальнего Востока — Хотя использовать российские самолеты для перевозок в регионе поручал Владимир Путин — Минтранс в конце июня разослал другим федеральным министерствам, правительству Сахалинской области, "Аэрофлоту" и его "дочке" – авиакомпании "Аврора" дорожную карту по созданию новой дальневосточной авиакомпании.

— Куда упадет рубль — Против российской валюты слишком много факторов — Текущий рост курса доллара – прямое следствие резкого, с 5,5 до 4,5%, снижения ключевой ставки Банком России 19 июня. Это привело к падению доходности ОФЗ и, как следствие, интереса зарубежных инвесторов к российским долговым бумагам.

— Президент нашел новую работу соавторам обновленной Конституции — Рабочая группа по подготовке поправок займется реформой всего законодательства — Созданная президентом Владимиром Путиным рабочая группа по подготовке поправок к Конституции продолжит существование и после вступления поправок в силу. Ее участники продемонстрировали "высокий профессиональный и интеллектуальный уровень".

— Бывшим сотрудникам ФСБ запретят разглашать даже несекретные данные — Разрешение на публикацию сведений о работе органов безопасности будет давать сама спецслужба — Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и зампредседателя комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму поправки к закону "О федеральной службе безопасности", ужесточающие порядок работы с информацией для бывших сотрудников органов ФСБ – как военнослужащих, так и гражданских.

— Минтранс России не готов возобновлять авиасообщение с Турцией с 15 июля — Это связано не столько с пандемией, сколько с политической обстановкой, полагают эксперты — Минтранс России сообщил коллегам из Турции, что не готов обсуждать предложение Анкары о возобновлении авиаперевозок с 15 июля. Об этом заявил замминистра Юрий Цветков.

— Россия пытается инициировать "газовую ОПЕК" — Однако создать ее будет гораздо сложнее, чем нефтяную — В начале июня о возможности создания "газовой ОПЕК" неожиданно заговорил замминистра энергетики Анатолий Яновский: "Консолидирующую антикризисную роль в газовой сфере мог бы сыграть Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ)", – заявил он на конференции "Управление рисками в энергетике – 2020".

— "Московские власти не следят за жителями" — Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко о QR-кодах в пандемию и цифровой Москве будущего — О том, как это удается и какие изменения в жизни города будут после пандемии, в интервью рассказывает руководитель ДИТа Москвы Эдуард Лысенко.

— Власти отвергли идею отпустить цены на бензин — Ранее о либерализации рынка просили владельцы независимых АЗС — В письме Минэнерго от 30 июня главе НТС Павлу Баженову говорится, что предложения, направленные НТС в Минэнерго и ФАС, обсуждались совместно с Минфином, Минэкономразвития и Минтрансом, что позволило сформировать консолидированную позицию.

— Минкомсвязи намерено урезать бюджет на беспроводной интернет в деревнях — В ведомстве предложили сократить бюджет "Цифровой экономики" на 26 млрд рублей — Минкомсвязи предложило сократить бюджет федерального проекта "Информационная инфраструктура", входящего в нацпрограмму "Цифровая экономика". Это следует из материалов ведомства, вынесенных на обсуждение профильной рабочей группы при АНО "Цифровая экономика" 30 июня.

— Из аптек исчезло несколько востребованных импортных препаратов — Некоторые из них уже не вернутся на российский рынок — разу четыре востребованных импортных препарата исчезли из розницы весной – летом 2020 г. Все они производятся двумя компаниями – французской Sanofi и швейцарской Roche. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства DSM Group и агрегатора аптек "Мегаптека.ру".

— В центре Москвы пустует более 11% помещений для магазинов и ресторанов — Это самый высокий показатель за последние четыре года — Доля пустующих помещений в объектах стрит-ритейла в Центральном административном округе Москвы по итогам первого полугодия 2020 г. составила 11,5%, сказано в отчете консалтинговой компании JLL.

— COVID и инвестиции — Инвестиционная привлекательность России выглядит неплохо, свидетельствуют данные EY — Компания EY выпустила исследование "Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2019 год". В связи с пандемией COVID-19 10% проектов с привлечением прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе отменены, еще 25% заморожены.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Как в ипотеке — Виталий Мутко рассказал, как выгоднее сейчас приобрести квартиру — Рынок недвижимости вернулся к росту, а объем продаж квартир в новостройках достиг докризисного уровня. Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко рассказал в интервью о том, на что в этом году могут рассчитывать покупатели жилья.

— Женщины идут на дело — Как бесплатно освоить новую профессию в декретном отпуске — К 1 июля более 30 тысяч неработающих женщин, которые ухаживают за детьми младше трех лет, заключили договор на бесплатное переобучение или повышение квалификации в рамках нацпроекта "Демография.

— Узкая вера — Церковный суд в Екатеринбурге лишил сана священника, призывавшего не соблюдать карантин — Епархиальный церковный суд Екатеринбурга лишил священнического сана схиигумена Сергия (Романова), духовника Средне-Уральского женского монастыря, называвшего в проповедях эпидемию коронавируса "псевдопандемией" и призывавшего ходить в храмы, не соблюдая карантин.

— Счет за обиду — Верховный суд потребовал взыскивать компенсации морального вреда с разбойников и воров-домушников — Вор, забравшийся в чужую квартиру и обчистивший ее, причиняет хозяевам не только материальный ущерб, но и тяжелую обиду. Смыть оскорбление можно будет рублем, честно заработанным в тюрьме.

— Укрепили страну — Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию — Поправки в Конституцию РФ, которые поддержали граждане в ходе общероссийского голосования, позволят укрепить государственность и создать условия для развития страны на десятилетия вперед.

— Приходите на прием — Онкологических больных будут регулярно обследовать — Пациентов, перенесших онкологическое заболевание, будут регулярно приглашать на обследование в течение всей жизни. Такой порядок поможет предотвратить рецидивы заболевания.

— В поисках спасения — Остановлено тестирование лекарств от COVID-19 — Гидроксихлорохин, а также комбинации препаратов лопинавир и ритонавир исключены из клинических исследований лекарств для борьбы с COVID-19. Решение принято ВОЗ, инициировавшей ряд международных испытаний сразу нескольких препаратов от коронавируса.

— Пропишут штрафную — Приставы смогут объявлять в розыск неплательщиков уголовных штрафов — Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение пакет законопроектов, вводящих более строгую систему взыскания уголовных штрафов. В частности, судебные приставы смогут объявлять в розыск и задерживать осужденных к штрафам.

— Лагерь шаговой доступности — Роспотребнадзор запретил детский отдых за пределами региона проживания — Этим летом отправить ребенка в детский лагерь или санаторий можно будет только в пределах региона проживания. Такие требования в связи с COVID-19 выпустил Роспотребнадзор. Исключение сделано лишь для детей, которые проживают в Арктике.

— Право знать — В России запущена обучающая программа по выявлению фейков — Новая образовательная онлайн-программа по выявлению фейков запущена на базе президентской платформы "Россия — страна возможностей". Как пояснили организаторы, проект "Право знать: инструменты распознавания достоверной информации" организован в рамках Мастерской управления "Сенеж".

— Клиенты под защитой — Кабинет министров поможет бизнесу в профилактике COVID-19 — Около 500 тысяч малых и средних предприятий смогут подать заявку на господдержку для выполнения санитарных требований Роспотребнадзора при работе с клиентами в период пандемии COVID-19.

— Камера под защитой — Столичные СИЗО установили видеосвязь с адвокатами — В столичных следственных изоляторах стартовал пилотный проект: по защищенным каналам установлена прямая видеосвязь с одной из коллегий адвокатов. В каждом из восьми столичных СИЗО выделили отдельный следственный кабинет, который с помощью спецоборудования дистанционно связали с комнатой в коллегии адвокатов.

— До границы доехали не все — Субсидии на логистику экспортерам еды могут быть урезаны — Из 5 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на компенсацию части затрат на транспортировку сельхозпродукции на экспорт, российские аграрии выбрали менее половины. Из-за этого сумма субсидий может быть урезана.

— Добавить перца — Почему российские аграрии не хотят выращивать баклажаны и цукини — Если отечественных огурцов на российском рынке 90%, томатов — более 60%, то баклажаны, цукини, болгарский перец выращиваются в стране только в открытом грунте и ровно в таком объеме, какого хватает только на сезон до осени. Хранить их негде, а выращивать в теплицах нерентабельно.

— Флот стареет слишком быстро — Международный статус флага на российских судах может быть понижен — Международный статус российского флага, под которым ходят суда, может быть понижен до "серой" зоны в общем списке, сообщил заместитель руководителя Росморречфлота Денис Ушаков на совместном заседании коллегии ведомства и общественного совета при нем.

— В долгу не оставят — Судебные приставы возобновили личный прием — В главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве сообщили, что личный прием граждан возобновлен, но действует в ограниченном режиме. Попасть на встречу с судебным приставам можно только по предварительной записи.

— Операция PEPSI — Ведущие банки Евросоюза создадут собственную европейскую платежную систему — Крупшейшие банки из пяти стран Евросоюза — Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии и Испании — договорились о создании собственной платежной системы, которая может стать альтернативной американским монополистам.

— К скупке золота подключились автоматы — К скупке золота подключились автоматы — Золотые кольца или серьги теперь можно заложить в ломбарде роботу, который за 4 минуты определит содержание золота и назначит залоговую стоимость. Процесс автоматизирован, но хотя и требует присутствия сотрудника ломбарда рядом.

— Здравствуйте! Я — русский робокоп — В международные аэропорты поступили на службу российские роботы-полицейские — Российские роботы начали работу в полиции Абу-Даби — столице Объединенных Арабских Эмиратов и в аэропорту Стамбула в Турции. Машины разработаны российской компанией "Промобот" из Перми.

— Лубянка хранит тайну — Племяннице Валленберга отказали в доступе к архивам — Мосгорсуд признал законным отказ племяннице Рауля Валленберга в удовлетворении иска к Генпрокуратуре России с требованием предоставить документы о реабилитации шведского дипломата.

ВВС усилят МиГом — Cовет по оборонным закупкам (Defence Acquisition Council — DAC) кабинета министров правительства Индии, под председательством министра обороны страны Раджаната Сингха, одобрил приобретение в России 12 самолетов Су-30МКИ и 21 самолета МиГ-29.

— Ремонт в уголовном деле — Расходование денег на ремонт сочли нецелевым — Возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств и халатности должностных лиц федерального государственного учреждения дополнительного образования "Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России".

— "Прачечная" Кабула — Как в США разворовывают деньги для восстановления Афганистана — Прозвучавшие в американской прессе очередные голословные обвинения в адрес России, якобы финансирующей атаки талибов в Афганистане на военных США, настолько сильно возбудили конгресс, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси уже предложила ввести новые санкции против Москвы.

— Храм или мечеть — РПЦ против превращения собора Святой Софии в мечеть — Верховный суд Турции решил, что статус храма Святой Софии в Стамбуле может быть пересмотрен. История с собором Святой Софии началась 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, когда в храме, имеющем статус музея и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, состоялось чтение Корана.

— Крым. Июль. Перезагрузка — 600 крымских санаториев и отелей возобновили свою работу — Крымские объекты размещения стали принимать гостей с материковой части России. По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, к июлю почти 600 объектов размещения в регионе предоставили обязательства о выполнении рекомендаций Роспотребнадзора.

— Дальний Восток стал ближе к Черному морю — Хабаровск и Симферополь связали прямые авиарейсы — "Тигролет" — Boeing 747, ливрею которого украшает рыжая морда хозяина Уссурийской тайги, — встретили вчера в Хабаровске водяной аркой. Так по традиции в аэропортах всего мира приветствуют первый рейс.

— Сосны падали на спящих — Ураган уничтожил палаточный лагерь туристов — В Дзержинском районе Красноярского края стихия унесла жизнь 34-летней туристки, отдыхавшей на озере Маслеево. Еще пятеро, в том числе 14-летний подросток, получили травмы различной степени тяжести.

— Придавило плитой — Трое строителей погибли в Кировской области — В районном центре Зуевка обрушились плиты перекрытия строящегося ТЦ. Погибли три человека. Еще одного строителя спасатели извлекли живым из-под завала. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в клинику.

— Прощай, Лосево — Путь на юг по трассе "Дон" стал короче — Новый платный участок на М-4 открыли в Воронежской области, упростив автомобилистам дорогу к Черному морю. Трассу пустили в обход села Лосево, где летом собиралась "главная пробка страны". Заторы растягивались на много километров и порой задерживали отпускников на шесть-восемь часов.

— Обещали золотые годы — Клиенты банков заинтересовались долгосрочным накопительным страхованием жизни — Рынок страхования жизни вернулся к росту после годового падения во многом благодаря продвижению банками и страховщиками накопительного страхования жизни (НСЖ), следует из данных Банка России.

— Лишние люди — В отпуск за свой счет были отправлены как минимум 100 тысяч человек — Почти 200 тысяч российских организаций заявили об изменении режимов занятости своих сотрудников. Речь идет о сокращениях, переводах на удаленную работу, неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, отпуске без сохранения заработной платы.

— Франшиза идет навынос — Рынок франчайзинга будет расти за счет малого бизнеса — В 2021 году рынок франчайзинга может вырасти почти на четверть за счет малых и средних предприятий (МСП), а за 10 лет рынок франчайзинга вырастет втрое — до 200 тыс. объектов и охватит 4 млн человек, прогнозируют в Российской ассоциации франчайзинга.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Ставки переделаны — Доля одобренных заявок на рефинансирование ипотеки упала вдвое — Сначала года доля одобренных банками заявок на рефинансирование ипотеки сократилась с 45 до 23%. Об этом рассказали в крупных риелторских компаниях, информацию подтвердили в некоторых банках.

— "Вторая волна для Москвы уже невозможна" — Вирусолог Павел Волчков — о вероятности возвращения пандемии и "ослиных ушах" возбудителя COVID-19 — Второй волны заболеваемости коронавирусом в столице уже не случится. За время пандемии жители Москвы успели выработать коллективный иммунитет, и число обладающих им людей, по мнению учёных, выше, чем говорят цифры статистики.

— Права по правам — Водительское удостоверение разрешат использовать вместо паспорта — Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, рассказали в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях.

— Свернули сеть — Внедрение 5G в будущем году предложили перенести — Введение 5G в России в 2021 году могут отложить. Минкомсвязи предложило сэкономить 2 млрд рублей, которые должны были пойти на работы по расчистке частот для сетей пятого поколения. Это следует из документа ведомства.

— Сто день грядущий нам — Сколько норм изменят после одобрения поправок в Конституцию — После вступления в силу поправок в Конституцию парламенту предстоит модернизировать более 100 законов и подзаконных актов. В сентябре, когда начнётся осенняя сессия, большой блок изменений будет готов к принятию, в целом же модификация правовой базы может занять минимум полгода

— "Наша задача — построить мир лучше, чем до кризиса" — Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер — К середине года из-за коронавируса мир потерял 400 млн рабочих мест: по словам гендиректора Международной организации труда (МОТ) Гая Райдера, это в десятки раз больше того, что случилось во время кризиса 2008 года.

— "В противостоянии аннексии все средства законны" — Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль — об объединении ФАТХ и ХАМАС, влиянии Москвы и поставках "Авифавира" — ФАТХ и ХАМАС отложили споры и объединили усилия для борьбы с аннексией Израилем Иорданской долины.

— В метре счастье — Минфин собирается расширить льготную ипотеку — Законопроект о расширении льготной ипотеки для многодетных семей готовит Минфин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что также прорабатывается вопрос, связанный с уточнением перечня кредиторов, которые могут участвовать в реализации мер господдержки.

— Дистанционный смотритель — Как прошла онлайн-сессия в вузах — Вэтом году большинство крупных российских вузов проводит онлайн-экзамены с помощью прокторинга — системы наблюдения, которая позволяет исключить подсказки и списывания.

— Социальная цепь — Русскоговорящие учителя обзаведутся глобальным чатом — Для русскоговорящих учителей, работающих за рубежом, планируют создать отдельную социальную сеть. Она нужна для личного общения и обмена лучшими практиками преподавания. Россотрудничество хочет запустить систему уже в сентябре.

— В минном поле воин — Базы АПЛ на Камчатке защитит новый тральщик — Минобороны приняло решение радикально усилить защиту Камчатки. Туда отправят тральщик проекта 12700 "Александрит" — "Пётр Ильичёв". Корпус корабля выполнен из стеклопластика. Поэтому он практически незаметен для морских мин, реагирующих на магнитное поле.