ВЛАДИВОСТОК, 6 июл — ПРАЙМ. Чукотка переходит на третий этап снятия ограничений по коронавирусу: в регионе разрешается работа общепита, детсадов и учреждений культуры, сообщает правительство региона.

"Чукотский автономный округ переходит на третий этап снятия ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. С завтрашнего дня, 7 июля, в округе в полном объёме могут начать работу объекты общественного питания, снимаются ограничения на работу детских садов и учреждений культуры. Также разрешается проводить массовые мероприятий на открытом воздухе", — говорится в сообщении.

Как сообщают власти, готовятся к открытию детские пришкольные площадки и лагеря, в привычном режиме, при соблюдении мер безопасности, возобновят свою работу кафе, рестораны и столовые, будут открыты Дома культуры, клубы и центры детского творчества.

Тестирование транзитных пассажиров в аэропортах Анадыря, Певека и Билибино сохраняется. Также до 20 июля сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

По данным оперативного штаба на 6 июля, в округе зарегистрированы 140 случаев заражения коронавирусом, из них 132 человека выздоровели, двое умерли.