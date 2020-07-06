МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 6 611, до 687 862, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 611 в 85 регионах, в том числе 28,8% без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 687 862 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 685, Подмосковье — 292, в Ханты-Мансийском автономном округе — 289, Санкт-Петербурге — 280.

Также в Свердловской области зафиксировано 270 заболевших, 239 — в Иркутской области.

Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Севастополе — 4, в Еврейском АО — 3, на Чукотке — 1.

За сутки в России выписаны 3 579 человек после COVID-19, за все время выздоровели 454 329 человек.

За сутки умерли 134 человек с коронавирусом, за все время — 10 296.