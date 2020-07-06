КИЕВ, 6 июл — ПРАЙМ. Экс-глава Национального банка Украины Яков Смолий считает, что более половины бизнеса в стране находится в тени.

Ранее компания Ernst & Young в рамках сотрудничества с украинскими минэкономики, Нацбанком и Госслужбой статистики провели исследование, согласно которому почти четверть ВВП Украины, или около 35 миллиардов долларов, находится в тени.

"По оценке, которую дает министерство экономики, 30% бизнеса находится в тени. Я думаю, что это можно спокойно умножить на два. Более половины бизнеса находится в тени", — заявил Смолий в интервью интернет-изданию "Левый берег", которое опубликовано в понедельник.

По его словам, такие данные подтверждаются тем, что с начала года объем наличности за пределами банковской системы увеличился на 60 миллиардов гривен (около 2,2 миллиарда долларов). По его словам, бизнес в стране необходимо выводить из тени. Для этого в том числе необходимо привлекать налоговиков и правоохранителей.

Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в 1 июля написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту Владимиру Зеленскому. Верховная рада Украины по предложению Зеленского 3 июля уволила Смолия с должности главы Нацбанка страны.