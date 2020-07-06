МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией в Норильске, почти в 148 миллиардов рублей, сообщается на сайте ведомства.

"Федеральной службой по надзору в сфере природопользования проведен расчет вреда и направлены требования о добровольном возмещении ущерба АО "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель"). В том числе вреда, причиненного водным объектам вследствие загрязнения на сумму 147 046 011 000 рублей и почвам на сумму 738 616 500 рублей", — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин ранее поручил до 1 сентября оценить вред окружающей среде, причиненный из-за разлива дизельного топлива в Норильске.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК.

Объем ущерба водным арктическим ресурсам от аварии в Норильске беспрецедентен, озвученная Росприроднадзором сумма ему соответствует, заявил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Объем ущерба водным арктическим ресурсам — беспрецедентен. Сумма ему соответствует. Если вспомнить аварию танкера Exxon "Эксон Валдис" у берегов Аляски, то предъявленная сумма ущерба и штрафов составила более 5 миллиардов долларов", — сообщил Кобылкин.

В "Норникеле" сообщили, что пока не получили документы Росприроднадзора по экологическому ущербу от аварии.

Ранее в понедельник Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией в Норильске, почти в 148 миллиардов рублей. В том числе вред, причиненный водным объектам, оценен на сумму 147,046 миллиарда рублей и почвам на — 738,6 миллиона рублей.

"Документы Росприроднадзора в компанию пока не поступали. По получении изучим и сможем прокомментировать", — сказал представитель "Норникеля".