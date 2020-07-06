БЕРЛИН, 6 июл — ПРАЙМ. Германии необходимы альтернативные источники энергии, это не исключает решения о том, что к 2030 году до 65 процентов электроэнергетики должно вырабатываться при помощи возобновляемых источников, заявил РИА Новости Тимм Келер — исполнительный директор ассоциации Zukunft Erdgas ("Будущее природного газа"), которая объединяет более 140 профильных компаний.

"Германский Бундестаг принял решение 3 июля о том, что доля возобновляемых источников энергии в структуре электроэнергетики должна составить 65 процентов в 2030 году. Даже тогда для производства электричества потребуются другие источники энергии, помимо солнца и ветра. В "темное" время года измененная подача возобновляемых энергоносителей должна быть дополнена за счет газовых электростанций. И в 2050 году должна быть альтернатива экологически чистой электроэнергии, поскольку полная электрификация технически слишком сложна и дорога", — заявил Келер.

В пятницу бундестаг ФРГ принял закон об отказе от использования угля в энергетике к 2038 году. Ранее правительственная комиссия рекомендовала кабинету министров продлить работу угольных электростанций в стране до данного момента. Постепенное снижение доли угольной энергетики начнется уже в этом году, речь идет о закрытии восьми электростанций в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Против закона выступают экологические активисты и партия "Зеленые", которые призывают отказаться от угля уже в ближайшие годы.

По словам Келера, Германия в качестве нового экологичного источника энергии "рассчитывает на водород, как было объяснено только в июне, когда была опубликована национальная водородная стратегия". Согласно данному документу, так называемый зеленый водород, который можно получать из воды методом электролиза с применением возобновляемых источников энергии, может быть использован как топливо при производстве электроэнергии и тепла, как горючее и промышленное сырье. По мнению специалистов, дорогостоящий метод электролиза на начальных стадиях развития водородной экономики можно сочетать с другими технологиями производства "зеленого водорода", в том числе вырабатывать его из природного газа, но без выделения вредных выбросов CO2 в атмосферу.