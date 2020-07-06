БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июл /ПРАЙМ/. Эквадор, экономика которого переживает экономический кризис, договорился о реструктуризации внешнего долга с крупнейшими кредиторами, сообщил президент страны Ленин Морено.

"Мы достигли соглашения с наиболее важной группой держателей долга, которое позволит сократить долг на 1,5 миллиарда долларов, снизить процентную ставку с 9,3 до 5,2%, продлить период выплат еще на 10 лет и получить 5-летний льготный период", — написал он в Twitter.

По словам президента, это позволит высвободить в ближайшие 10 лет 16 миллиардов долларов.

По словам министра финансов и экономики страны Ричарда Мартинеса, удалось достичь соглашения с такими крупными инвесторами, как Ashmore Group, Blackrock, BlueBay.

Переговоры по реструктуризации долга, который достигает 17,3 миллиардов долларов, начались в июне.

В мае власти Эквадора были вынуждены пойти на жесткое сокращение государственных расходов из-за кризиса на фоне пандемии COVID-19. Они будут сокращены на 4 миллиарда долларов, в том числе зарплаты в госсекторе на 980 миллионов. Будут ликвидированы 7 госкомпаний, закрыты пять посольств и шесть консульств.