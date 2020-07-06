6 июля (Dow Jones). Активность в сфере услуг США в июне восстановилась, однако рост числа зараженных Covid-19 во многих регионах страны заставляет усомниться в устойчивость данного восстановления.

Рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США в прошлом месяце показал рост до 57,1, самого высокого уровня с февраля, против 45,4 в мае, тогда как опубликованный на прошлой неделе индекс PMI для производственной сферы в июне вырос до 52,6 против 43,1 в мае. Значения индекса выше 50 указывают на рост активности.

Отчеты ISM отражают не масштабы роста деловой активности, а долю компаний, заметивших улучшение условий для ведения бизнеса, относительно тех представителей бизнеса, кто в рамках отчетного периода отметил ухудшение условий. Таким образом, индексы могут существенно вырасти даже при небольшом улучшении ситуации.

При этом существенный рост непроизводственного PMI показывает, что восстановление активности в июне носило повсеместный характер, и это является обнадеживающим знаком, поскольку в рамках составления этого индекса в основном проводится опрос компаний сферы услуг, которая сильнее всего пострадала от пандемии. Восстановление экономики после кризиса во многом будет зависеть от того, как быстро сфера услуг сможет в полной мере возобновить свою деятельность, и сколько из миллионов уволенных смогут вернуться на рабочие места.

Тем не менее, в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом во многих регионах страны американцы в последнее время с большей осторожностью возвращаются к обычному образу жизни, тогда как власти многих штатов и муниципалитетов опять вводят ограничения на деловую активность. Даже в районах, где распространение вируса, казалось бы, находится под контролем, планируемое снятие карантинных ограничений оказалось под вопросом.

Данные по кредитным картам, проанализированные экономистами JPMorgan Chase, и данные по транзакциям малого бизнеса, составленные компанией Womply, показали снижение расходов в конце прошлого месяца. Согласно данным компании Homebase, средняя численность работников с почасовой занятостью в ресторанах, компаниях розничной торговли и прочего малого бизнеса, тоже начала снижаться.

Остается надежда на то, что вышеуказанные признаки не указывают на еще один резкий спад в экономике, но дальнейшее развитие событий по большей части будет зависеть от того, удастся ли сдержать распространение вируса, а также от поведения людей.

Учитывая тот факт, что новые очаги заражений появились в регионах, которые первыми приступили к отмене карантинных ограничений, говорит о необходимости в более осторожном подходе и креативности. Для устойчивого восстановления сферы услуг необходимо придумать способы, как помочь бизнесу, при этом не подвергая угрозе здоровье населения.

— Автор Justin Lahart, justin.lahart@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ