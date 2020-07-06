БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июл /ПРАЙМ/. Восстановление сферы торговли и услуг в Чили после пандемии займет около года или даже больше, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Национальной палатой торговли, услуг и туризма.

"Отвечая на вопрос о будущем восстановлении бизнеса после пандемии, 35,9% опрошенных компаний отметили, что это займет больше года, самые позитивные (26%) сказали, что от трех до шести месяцев, 17,7% верят, что смогут восстановиться в течение 9 месяцев — года, 16,9% — что в течение 6-9 месяцев, 3,5% не смогут продолжать бизнес", — говорится в исследовании.

Считают, что при текущих условиях, когда действуют ограничения для бизнеса, введенные из-за карантина, они смогут продержаться на плаву больше четырех месяцев, 23% компаний, 18% — три месяца, а 12% — только месяц.

Из участвовавших в исследовании компаний 49,5% заявили, что сократили персонал в период с апреля по июнь.