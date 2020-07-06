6 июля (Dow Jones). Котировки фьючерсов на золото по итогам торгов в понедельник выросли, достигнув самой высокой почти за неделю цены закрытия.

Августовские фьючерсы на золото подорожали на 3,50 доллара, или 0,2%, до 1793,50 доллара за унцию. Это самая высокая цена закрытия с 30 июня, когда котировки завершили торги выше 1800 долларов за унцию впервые с сентября 2011 года.

"Учитывая наблюдавшуюся сегодня высокую склонность к риску, вероятно, что ралли золота практически всецело обусловлено ослаблением доллара США", — отметил рыночный аналитик брокерской компании CMC Markets Дэвид Мэдден.

Индекс доллара ICE в понедельник упал на 0,4%, тогда как снижение доллара делает активы, деноминированные в американской валюте, более привлекательными для держателей других валют.

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