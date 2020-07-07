6 июля (Dow Jones). Фондовые индексы США выросли в понедельник после праздничных выходных. Подъем наблюдается во всех секторах – от медицинских технологий до банковской сферы.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник вырос на 459,67 пункта, или 1,8%, до 26287,03 пункта. S&P 500 повысился на 49,71 пункта, или на 1,6%, до 3179,72 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 226,02 пункта, или 2,2%, до 10433,65 пункта.

Мировые фондовые ранки начали неделю с масштабного ралли. Shanghai Composite достиг на закрытии максимума с начала 2018 года. Росту не помешали даже данные о повышении числа случаев коронавируса в США, что, как беспокоятся некоторые инвесторы, может привести к отсрочке планов властей по возобновлению экономической деятельности.

Одной из причин недавнего роста фондовых индексов, по всей видимости, стали ожидания относительно того, что США удастся избежать повторного введения широкомасштабных ограничительных мер.

"Почти все считают, что таких жестких карантинных мер больше не будет", – отметил Джеймс Этей, старший инвестиционный менеджер Aberdeen Standard Investments. Он добавил, что инвесторов обнадеживают новости, касающиеся создания вакцины и поиска лекарств.

Becton Dickinson объявила, что начнет предлагать быстрый тест на коронавирус, и ее акции подскочили на 5,44 доллара, или на 2,2%, до 250,47 доллара.

Тем временем бумаги Uber Technologies выросли на 1,84 доллара, или на 6%. Компания объявила, что приобретет Postmates примерно за 2,65 млрд долларов с оплатой акциями.

Акции банков также выросли, причем бумаги Bank of America повысились на 1,6%, а Goldman Sachs – на 5%. При этом акции многих банков значительно снизились за истекший период года, чему способствовало ухудшение перспектив кредитования и потребительской активности из-за пандемии коронавируса.

Некоторые аналитики предупреждают, что текущее ралли рынка может утратить импульс в ближайшие месяцы, учитывая возможное ухудшение экономических данных в то время, когда акции выглядят дорогими относительно ожидаемой прибыли. Несмотря на отчеты, свидетельствующие о восстановлении экономической активности в некоторых регионах мира, многие индикаторы потребительских расходов остаются намного ниже наблюдавшихся до пандемии уровней.

"Честно говоря, перспективы рынков во 2-й половине года не внушают оптимизма", — отметил Джон Веил из Nikko Asset Management.

Stoxx Europe 600 повысился на 1,6%. Как стало известно, В Германии производственные заказы выросли в мае на 10,4%. В апреле, во время действия ограничительных мер, они резко упали. Майский подъем был обеспечен как внутренними, так и иностранными заказами, поскольку по всему миру возобновляется экономическая деятельность. Розничные продажи в еврозоне в мае оказались выше ожиданий.

Согласно аналитикам, подъему на мировых фондовых рынках способствуют признаки восстановления экономической активности после карантина.

"В последние недели данные по Китаю выглядят очень оптимистично. Его экономика вновь заработала, и это должно оказать некоторую поддержку мировому рынку акций", – отмечает Сима Шах, главный стратег Principal Global Investors.

По словам китайских рыночных аналитиков, сегодняшний подъем сложно объяснить каким-то одним фактором, хотя некоторые указали на статью на первой полосе китайской государственной газеты China Securities Journal. В ней говорится о важности поддержки " бычьего рынка в хорошем состоянии", учитывая усложняющуюся ситуацию во внешней политике Китая, напряженную финансовую и технологическую конкуренцию и сложности контроля за внутренними финансовыми рисками.

Инвесторы сравнили скачок на рынке Китая с волной оптимизма, стоявшей за ралли 2014 и 2015 годов, которое в итоге закончилось разрушительным крахом.

"Эта статья явно свидетельствует о намерении властей Китая поддержать ралли на местном рынке акций. Им это по силам. Они в прошлом это уже показали, используя государственные организации для покупки акций", – заметил Петр Матыс, стратег по валютам в Rabobank.

— Авторы Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com, Akane Otani, akane.otani@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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