ВАШИНГТОН, 6 июл /ПРАЙМ/. Американская корпорация Google вслед за другими американскими компаниями Twitter и Facebook приостановила выдачу данных властям Гонконга в связи со вступлением в силу нового закона КНР в отношении этой автономной территории.

"В прошлую среду, когда закон вступил в силу, мы приостановили действия по любым новым запросам данных от властей Гонконга, и мы продолжим детально изучать новый закон", — заявили РИА Новости в пресс-службе Google.

Социальные сети Facebook и Twitter ранее сообщили, что временно дают отказы на запросы властей Гонконга на предоставление личных данных жителей этого специального административного района на фоне принятого Китаем закона о национальной безопасности.

Ранее новостной портал Hong Kong Free Press сообщил, что Telegram будет отклонять запросы судов специального административного района Китая Гонконг о предоставлении данных пользователей из-за действия закона о национальной безопасности.

На фоне введения закона о нацбезопасности жители Гонконга начали отказываться от использования некоторых мессенджеров и социальных сетей.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III основного закона о специальном административном районе Гонконг.

Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.