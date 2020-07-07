МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ во вторник обсудит выделение средств на оплату отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска медикам, которым предоставили стимулирующие выплаты в 2020 год за особые условия труда и дополнительную нагрузку, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований, в том числе на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера", — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что необходимо решить вопрос с отпускными медработников. По его словам, многие из них откладывают и переносят планы на летний отдых. Также Путин добавил, что дополнительные выплаты медицинским работникам не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчете отпускных. Президент поручил кабмину держать на особом контроле увеличенные выплаты за отпуск медикам.