МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ обсудит материальное стимулирование сотрудников Минздрава России, которые реализуют мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба кабмина.

"Принятие проекта позволит обеспечить материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих Минздрава России, непосредственно реализующих мероприятия по предупреждению распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции COVID-19", — говорится в сообщении.

Ранее правительство РФ одобрило выделение средств Минздраву на финансовую поддержку медработников, участвующих в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения COVID-19.