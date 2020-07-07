МОСКВА, 7 июл — РИА Недвижимость. Компания "Дом.РФ" объявила новые аукционы по выкупу квартир в строящихся домах у девелоперов еще в 17 регионах России в общей сложности на 14,8 миллиарда рублей, следует из данных на официальной площадке торгов – сайте "Сбербанк АСТ".

Как и в предыдущих случаях, в рамках аукционов застройщики должны предложить "Дом.РФ" дисконт к рыночной цене не менее 15%, при этом шаг торгов составляет 1%.

Самый большой лимит финансирования приходится на Петербург и Краснодарский край – здесь компания готова потратить на квартиры в новостройках почти 5,4 миллиарда рублей и 3,7 миллиарда рублей соответственно.

На покупку строящегося жилья в рамках поддержки строительной отрасли в Татарстане "Дом.РФ" может выделить 913,9 миллиона рублей, в Самарской области – 793 миллиона рублей, в Пермском край – 587 миллионов рублей, в Саратовской области – 472 миллиона рублей, в Удмуртии – 438 миллионов рублей, в Нижегородской области – 399 миллионов рублей, в Пензенской области – 304 миллиона рублей, в Чувашии – 299,6 миллиона рублей, в Волгоградской области – 266 миллионов рублей.

Лимит на Астраханскую, Кировскую, Оренбургскую области, а также Адыгею, Марий Эл и Мордовию одинаков – по 200 миллионов рублей.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 21 июля 2020 года, завершение торгов запланировано на 30 июля.

Ранее "Дом.РФ" уже запустил торги по выкупу квартир в строящихся домах в 12 российских регионах, при этом в Воронежской области и Красноярском крае они признаны несостоявшимися, а еще в 10 субъектах РФ – Башкортостане, Новосибирской, Ростовской, Тюменской, Ярославской, Калужской, Ульяновской, Смоленской и Липецкой областях, а также в Ставропольском крае – итоги еще не подведены. Всего в рамках поддержки строительной отрасли на приобретение новостроек "Дом.РФ" должен был потратить 50 миллиардов рублей.