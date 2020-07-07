МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. Самую большую зарплату за работу, которую можно осуществлять удаленно, в России могут получать главные бухгалтеры — до 250 тысяч рублей в месяц, говорится в отчете сервиса подбора персонала Работа.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Сервис Работа.ру изучил вакансии по удаленной работе в июле и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений. Одну из самых высоких зарплат — до 250 тысяч рублей на удаленке может получать главный бухгалтер в небольшой компании, которая работает с b2b-сегментом. Одни из главных требований для позиции — профессионализм, оперативность в работе и быстрая адаптация к меняющимся требованиям налоговой", — говорится в отчете.

А доход переводчика с английского языка на "удаленке" может составить от 150 до 200 тысяч рублей. Итоговый доход специалиста будет зависеть от количества выполненных заказов. При этом он может выбирать типы текстов для переводов в зависимости от сферы интересов.

Высокую зарплату и удаленную работу предлагают и в сфере продаж. Например, менеджеру по развитию бизнеса в одной из петербургский компаний — на этой позиции можно зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц, а итоговая сумма заработной платы будет определяться процентами от продаж. Успешный кандидат на эту позицию должен иметь опыт работы от 3 лет, хорошие навыки ведения переговоров, а также подготовки коммерческих предложений и презентаций.

Зарплату до 120 тысяч рублей при дистанционной работе может получать специалист по контекстной рекламе с опытом от одного года, который должен будет создавать и вести рекламные кампании в системах Яндекс.Директ, Google AdWords, настраивать аналитику в Google Analytics, Яндекс.Метрика и анализировать эффективность рекламных источников.

Удаленную работу с хорошей зарплатой часто предлагают профессионалам IT-сферы, свидетельствуют данные исследования. PHP-программист с опытом работы от 3 лет может рассчитывать на доход до 110 тысяч рублей, разрабатывая и поддерживая проекты на платформе Shopware 5 удаленно.