МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. Жители сразу нескольких регионов России на фоне самоизоляции из-за коронавируса и экономических последствий от эпидемии стали опасаться, что по некоторым параметрам, в том числе по уровню жизни, могут вернуться "лихие 90-е", сообщили РИА Новости результаты исследования ежеквартального "Национального индекса тревожностей" в коммуникационной компании КРОС.

Индекс показывает доминирующие в обществе тревоги и фобии, формируемые СМИ и жизненным опытом россиян. Исследование проводится на основе анализа СМИ и социальных медиа. Методика учитывает степень важности темы и длительность информационной волны при анализе СМИ, а также значимость темы для людей при анализе соцсетей.

"Возврат в 90-е годы на фоне кризиса с короновирусом наряду с Москвой и Санкт-Петербургом волнует жителей Краснодарского края, Сахалинской, Свердловской, Калининградской, Иркутской, Новосибирской областей и Республики Татарстан", — говорится в отчете.

Отмечается, что "с целью улучшения обстановки в нескольких регионах решили сократить часы продажи спиртного — это сделали в Марий Эл, Карелии, Хакасии, Башкирии и Якутии".

"Глава Забайкалья Александр Осипов ввел полный запрет на продажу алкогольных напитков, однако отменил свое распоряжение после рекомендации Минпромторга не вводить такие меры без крайней необходимости", — напомнили в исследовании.