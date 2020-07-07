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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Всемирный банк оценил антикризисные меры в России — Обновленный доклад Всемирного банка об экономике России отмечает новое усугубление рисков среднесрочного прогноза, который уже был ухудшен месяц назад — и обрисовывает параметры стресса для страны в случае введения нового карантина.

— Государство закупилось впопыхах — Статистика госзакупок за первое полугодие фиксирует странные с точки зрения правительственных приоритетов искажения рынка госзаказа в связи с коронавирусным локдауном.

— Несогласным окажут госуслугу — В течение ближайшего года часть решений органов контроля и надзора можно будет обжаловать в досудебном порядке и дистанционно — правительство намерено дать возможность предпринимателям вести споры через портал госуслуг.

— "Товарищ майор в этот раз выбрал не того человека" — Обвинительный приговор Светлане Прокопьевой воспринят как оправдание.

— Коронафобия — Главной фобией россиян остается коронавирус и все, что с ним связано.

— Электронному голосованию проведут техобслуживание — Электронное дистанционное голосование совершенно точно будет использоваться на выборах в Госдуму в 2021 году, заявил в понедельник член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин (ЕР).

— Быстро только стройки родятся — Столичные власти, как выяснил "Ъ", до конца года отложили публикацию графика переселения жителей сносимых домов по городской программе реновации, в рамках которой должны переехать около 1 млн человек.

— Замминистра арестовали за хищения с плагиатом — Тверской райсуд Москвы со второй попытки заключил под стражу замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич и ее предполагаемого сообщника из Россотрудничества Михаила Попова по делу о хищениях бюджетных средств.

— Небо в тумане — Высокопоставленные дипломаты и военные из более 30 стран, включая Россию, в понедельник в ходе закрытой онлайн-конференции обсудили последствия выхода США из Договора по открытому небу (ДОН).

— Британия отделила санкции от Евросоюза — Впервые после выхода из Евросоюза Великобритания вводит санкции против россиян, причем независимо от партнеров по ЕС.

— Для утечек есть все данные — Число утечек данных в России по итогам 2020 года может вырасти на 20–50%, прогнозируют эксперты.

— Туроператоры попросили оплатить доставку — "Опора России" продолжает добиваться от правительства дополнительных преференций для туроператоров.

— Поставщики продуктов не поддались на промоакцию — Пытаясь согласовать с сетями новые закупочные цены, поставщики продуктов часто сталкиваются с тем, что ритейлеры навязывают им участие в промоакциях.

— Фонды пошли на поправку — Инвестиционная активность населения растет после снятия карантинных ограничений.

— Человеческий кэпитал — Сделка по продаже одного из старейших российских брокеров "Церих Кэпитал Менеджмент", готовившаяся почти год, позволит покупателю в лице Freedom Holding Сorp. укрепить свои позиции в России — как за счет лояльной клиентской базы компании, так и за счет новых технологий.

— НПФ станут менее активными — ЦБ обсуждает с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) применение фидуциарной ответственности в случае сделок с акциями.

— Умные телевизоры сбавили скорость — Проникновение умных телевизоров в крупных российских городах за полтора года выросло с 29% до 39%, причем одним из драйверов роста было снижение цен на эти устройства.

— Кризис с чужого плеча — Падение реальных доходов потребителей на фоне кризиса обеспечило продажи в магазинах формата секонд-хенд.

— Детские деньги положили на телефон — Часть средств из выплаченных государством 548 млрд руб. на поддержку семей с детьми россияне потратили на покупку новых смартфонов, уверены опрошенные "Ъ" ритейлеры.

— ОСК пошла за три моря — Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) стала одним из претендентов на покупку крупной индийской верфи Reliance Naval and Engineering, которая выставлена на продажу из-за финансовой несостоятельности.

— Северный Полярный вдруг — ГМК "Норильский никель" может заплатить рекордный в истории России и один из крупнейших в мире штраф за экологический ущерб — почти 150 млрд рублей.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Северный поток – 2" ждет "Фортуну" — Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило использовать при строительстве "Северного потока – 2" (СП-2) судов с якорным позиционированием.

— ЦБ предложил расширить границы стоимости полисов ОСАГО на 10% — Для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, коридор стоимости ОСАГО расширяется на 10% в обе стороны.

— Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу — Почти 60% российских врачей, опрошенных социологами, не доверяют официальной статистике по коронавирусу, а почти половина считает данные по числу зараженных и погибших заниженными.

— Во Франции премьер-министром стал стратег выхода из карантина — Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс 6 июля объявил обновленный состав правительства.

— Российские истребители обойдутся Индии в $2,4 млрд — Совет по оборонным закупкам правительства Индии утвердил план новых закупок вооружений, который включает в себя и приобретение 33 российских истребителей на сумму примерно 18 148 кроров (десятков миллионов рупий), что составляет примерно $2,4 млрд.

— "Почта России" собирается выпустить бессрочные еврооблигации на 70 млрд рублей — В 2020 году "Почта России" разместит бессрочные облигации в размере до 70 млрд рублей, спрос на новые бумаги может оказаться высоким.

— Шок "карантинного кризиса" заканчивается — Удар "карантинного кризиса" заканчивается, констатируют в своем новом докладе аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

— "Я металлург, но теперь все знаю про борьбу с вирусами" — Гендиректор ММК Павел Шиляев о том, как компания перестроилась во время пандемии и как восстанавливается рынок.

— Цены на подсолнечник выросли до рекордных за четыре года — Средние цены на подсолнечник на российском рынке в сезоне 2019/20 года (сезон длится с сентября по август) достигли 28 150 руб/т с НДС.

— Низкая долговая нагрузка и экспорт помогут производителям стали пережить кризис — Магнитогорский металлургический комбинат (ММК; основной владелец – Виктор Рашников) ожидает сокращения производства стали в 2020 году на 10–15% (в 2019 – 12,5 млн т) и это будет неплохим результатом для этого непростого года.

— Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске в 148 млрд рублей — Росприроднадзор оценил экологический ущерб от разлива дизельного топлива в Норильске почти в 148 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства.

— Российское подразделение Cofix начинает бизнес за рубежом — Первая кофейня Cofix в Варшаве открылась 4 июля, это заведение почти на 170 квадратных метрах, включая летний сад на улице.

— Кинотеатры попросили РАО снизить авторские сборы с фильмов — Закрытые в марте из-за распространения коронавируса кинотеатры попросили Российское авторское общество (РАО) пересмотреть условия договоров и дать скидки на платежи по авторским вознаграждениям за публичное исполнение музыки и песен при показе фильмов до конца года.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Таксический мотор — В России такси со всеми положенными разрешениями становится все меньше, а число нелегалов растет.

— Экзамен по стрессу — Почти три месяца миллионы российских студентов учились удаленно.

— ОСАГО меняет цену — Центробанк расширяет тарифный коридор для ОСАГО.

— Заработал – получи — Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор.

— Снова в небо — Россияне вновь начинают летать — по итогам года крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует восстановить перевозки на 50 процентов.

— Агентам дадут ответ — Члены Совета Федерации намерены предложить дополнительные законодательные меры по защите страны от вмешательства извне во внутренние дела.

— Право — в развитие — Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал партию в кратчайшие сроки начать работу по изменениям в законодательство, чтобы обеспечить реализацию новых поправок в Конституцию РФ.

— Онлайн меняет масштаб — В Центризбиркоме положительно оценивают опыт проведения онлайн-голосования в ходе плебисцита по Конституции и намерены расширять сферу его применения.

— Европейская норма — Европейский суд по правам человека согласился с тем, что даже добросовестный покупатель недвижимости может ее лишиться, если сама сделка оказалась незаконной.

— Защитника выбирает робот — Федеральная палата адвокатов разработала автоматизированную информационную систему распределения дел по назначению.

— Сервис для родителей — Сведения о свободных местах в детских садах будут собраны на едином ресурсе.

— Включаем передачу — В сентябре начнется внедрение в регионах единой телематической платформы "Автодата", куда будет собираться вся информация с автомобилей на российских дорогах.

— Непаханый полис — По предварительным данным, к окончанию посевной российские аграрии застраховали с госсубсидиями более 1,3 млн га площадей.

— Дом-убийца — В Благовещенске много лет на глазах у местных властей разрушается жилой дом.

— Утомленные солнцем — После прохладных выходных в Москву вновь пришла жара — на этой неделе синоптики обещают до 32 градусов.

— Собрались с продухом — Проект новых правил управления многоквартирными домами и содержания общего имущества, разработанных Минстроем, активно обсуждают сейчас представители отрасли ЖКХ.

— Место, где можно почтить память героев — В череде июньских дней трогательным и незабываемым событием для слобожан и жителей всей Кировской области стало открытие мемориала, увековечившего в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне память о бойцах 311-й стрелковой Двинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

— Готовь штаммы летом — Роспотребнадзор заранее дал рекомендации по профилактике сезонного гриппа и COVID-19.

— Крути педали — В Екатеринбурге ремонтируют старые велосипеды, чтобы передать их детям.

— Штраф вместо срока — Военный суд огласил приговор журналистке Светлане Прокопьевой.

— Трудности кодировки — Компании Microsoft и OpenAI показали программу, которая пишет код на языке Python самостоятельно, а человек ставит ей задачу обычными словами.

— Срочно требуются — На поддержку занятости в регионах выделено более 4 млрд рублей, сообщили в минтруде.

— Метка выстрелила — Повышения цен в связи с введением обязательной маркировки лекарств и обуви быть не должно.

— Стоянка разрешена — С 1 июля в Федеральный реестр инвалидов можно внести автомобиль такси или каршеринга, если он перевозит человека с инвалидностью, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

— Пополнение прибыло — Банки начали внедрение сервиса pull-переводов в Системе быстрых платежей.

— Замахнулись на Дугласа — Президент США Дональд Трамп безуспешно пытается остановить волну вандализма и сноса исторических памятников в Америке единственным доступным ему в атмосфере вашингтонских межпартийных дрязг средством — собственными исполнительными указами.

— Новый союзник — За неделю до второго тура выборов президента Польши действующий глава государства Анджей Дуда ищет поддержки у местных националистов и демонстративно ссорится с немецкими СМИ.

— Понюхать "корону" — Служебных собак бундесвера научат распознавать коронавирус.

— Хозяин аварии — Если виновник аварии не собственник автомобиля, не имеет права управления, а его гражданская ответственность не застрахована, то платить за ущерб, причиненный таким водителем, придется владельцу машины.

— Мирись и больше не судись — В судах активно заработала новая процедура: специальные судебные примирители помогают спорящим сторонам найти общий язык.

— Дошли до края — "РГ" продолжает следить за судебным процессом по делу Александра Войтова, который третий год пытается отбиться от обвинений в незаконной рубке лесных насаждений — он еще в 2017 по ордеру спилил девять (!) осинок, помогая маме заготовить дрова.

— От Джакарты — до Буэнос-Айреса — Седьмого июля состоится международный промышленный марафон на платформе "Иннопром-онлайн".

— Убивать не собиралась — Бабушкинский районный суд направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего малолетнего сына ночью зимой привязанным к дереву в "Лосином острове".

— Кручу на Тавриду — Учитель физкультуры из томского села Подгорное 32-летний Иван Поротников в одиночку отправился на велосипеде в Крым.

— Таблетки в тайниках — ФСБ обезвредила крупную сеть торговцев синтетическими наркотиками.

— Чемпионы на дому — Большинство международных предметных олимпиад для школьников проводятся летом, во время каникул.

— Попасть в профессию — Стартует всероссийский проект "Билет в будущее".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Вэб ресурс: госкорпорация получит из бюджета еще 230 млрд рублей — Правительство планирует дополнительно выделить ВЭБу 230 млрд рублей в следующие три года — на компенсацию понесенных ранее затрат.

— Рейс задерживается – В настоящий момент нет чёткого понимания, когда европейские страны откроют свои границы для российских граждан.

— Слом среди ясного неба: как европейцы могут решить судьбу ДОНа — Судьба Договора по открытому небу (ДОН) зависит от позиции других 32 его подписантов, главным образом от европейцев.

— Домом вышли: в России создадут банк жилья для решения соцпроблем — В России появится банк недвижимости для создания социального и арендного жилья.

— Под градусником: Минпромторг готовит послабления для продажи алкоголя — Решение о торговле алкоголем рядом с медучреждениями отдадут на откуп регионам. Как выяснили "Известия", законопроект, который наделит субъекты правом самостоятельно разрешать такую продажу в магазинах и кафе на прилегающих территориях, готовит Минпромторг.

— Зарыли долг: за полгода число банкротств выросло в 1,5 раза — В первом полугодии 2020 года количество банкротств физлиц выросло на 47,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, следует из данных единого реестра "Федресурс", с которыми ознакомились "Известия".

— Дебет с ковидом — Как коронавирус изменил расходы жителей разных стран.

— Приоделись в долг: в июне спрос на небольшие покупки в кредит почти восстановился — Россияне подавали по 150 тысяч заявок в день, но банки не торопятся удовлетворять растущий потребительский спрос.

— Домашнее равновесие: кофе потерял лидерство среди напитков в РФ — К концу весны чаю удалось вернуть утраченные позиции на рынке: доли потребления этого напитка и кофе сравнялись.

— Каска на машину: ОСАГО сделают похожим на добровольное страхование — При расчете тарифов ОСАГО по новой методике страховщики будут ориентироваться на те же факторы, которые они используют, оценивая стоимость каско, рассказал "Известиям" президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

— Кадровый прыжок: с февраля число вакансий выросло в полтора раза — По итогам июня число вакансий выросло на 55% по сравнению с уровнем того же месяца в прошлом году, а если оглядываться на показатели февраля, то их стало на 52% больше.

— Бюджетная недостаточность: закупки льготных лекарств снизили на 25% — Российские регионы на четверть сократили закупку лекарств для льготников.

— Изучили язык: COVID способен вызывать поражения полости рта — Стоматологи предупреждают: коронавирус может вызвать ряд воспалительных процессов в ротовой полости пациентов.