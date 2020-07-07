МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. Осенняя встреча Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) из-за пандемии коронавируса пройдет в виртуальном формате, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо президента Всемирного банка Дэвида Мэлпаса, направленное руководству банка.

"Всемирный банк и Международный валютный фонд проведут свои ежегодные осенние встречи онлайн в октябре из-за новой пандемии коронавируса, заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс", — сообщило агентство.

Весенняя встреча МВФ и Всемирного банка из-за коронавируса также прошла в онлайн-формате.