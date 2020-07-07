МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Социальная сеть TikTok на фоне принятия в Китае закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге решила в ближайшие дни прекратить работу в этом специальном административном районе КНР, сообщило агентство Рейтер.

"В свете последних событий мы решили прекратить работу приложения TikTok в Гонконге", — цитирует агентство слова представителя TikTok.

Ранее американские компании Google, Twitter и Facebook приостановили выдачу данных властям Гонконга в связи со вступлением в силу нового закона КНР в отношении этой автономной территории.

Новостной портал Hong Kong Free Press ранее сообщил, что Telegram будет отклонять запросы судов специального административного района Китая Гонконг о предоставлении данных пользователей из-за действия закона о национальной безопасности.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.