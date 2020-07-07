МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 6 368, до 694 230, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 368 в 82 регионах, в том числе 29,9% без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрирован 694 230 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 629, в Ханты-Мансийском автономном округе — 283, Санкт-Петербурге — 278.

Также в Иркутской области — 245, в Свердловской области зафиксировано 226 заболевших, 198 — в Нижегородской.

Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано Еврейской АО (5), Севастополе (5) и на Чукотке (1).

За сутки в России выписаны 9 551 человек после COVID-19, за все время выздоровели 463 880 человек.

За сутки умерли 198 человек с коронавирусом, за все время — 10 494.