МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Список стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС, будет пересмотрен в середине июля, рано говорить, кто туда попадет, заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, отвечая на вопрос о возможном открытии границ для РФ.

"Как вы знаете, ЕС в первую очередь стал открывать границы внутри Шенгенской зоны и некоторым другим странам. Второй шаг был сделан 1 июля, были добавлены еще 15 стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС… Пересмотр этого списка будет проводиться в середине июля. И пока что рано сказать, кто туда попадет", — сказал Эдерер на пресс-брифинге по случаю начала председательства Германии в Совете ЕС, отвечая на вопрос, когда ЕС откроет границы для России.

Границы были закрыты в связи с ситуацией с коронавирусом.