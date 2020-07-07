 

МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 8 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
предв. USD США — Доклад Министерства финансов
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (май) 0,263 трлн йен 1,088 трлн йен
11:45 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
12:00 EUR Еврозона — Экономические прогнозы ЕС
предв. GBP Великобритания — Слушания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England/ по денежной политике
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (июнь) 193,5 тыс 198 тыс
16:30 USD США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге -1,637 млн барр
17:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -7,195 млн барр -3,4 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,263 млн барр
20:01 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 0,83%
20:45 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
11:06 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0% 0% (прогноз)
11:06 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 3% 3,2% (прогноз)
RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за июнь и 6м2020
RUB Мосэнерго — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 24.06.2020) 0,21004 — див-д 2018 0,12075 — див-д 2019

 

 

 