События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 июля
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 8 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|предв.
|USD
|США — Доклад Министерства финансов
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (май)
|0,263 трлн йен
|1,088 трлн йен
|11:45
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|12:00
|EUR
|Еврозона — Экономические прогнозы ЕС
|предв.
|GBP
|Великобритания — Слушания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England/ по денежной политике
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (июнь)
|193,5 тыс
|198 тыс
|16:30
|USD
|США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
|-1,637 млн барр
|17:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-7,195 млн барр
|-3,4 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,263 млн барр
|20:01
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|0,83%
|20:45
|EUR
|Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|11:06
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0%
|0% (прогноз)
|11:06
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|3%
|3,2% (прогноз)
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за июнь и 6м2020
|RUB
|Мосэнерго — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 24.06.2020)
|0,21004 — див-д 2018
|0,12075 — див-д 2019
https://1prime.ru/News/20200707/831738550.html