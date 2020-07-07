МИНСК, 7 июл — ПРАЙМ. Председатель нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии Владимир Андрейченко заявил, что необходимо скорее полностью восстановить транспортное сообщение и свободное передвижение граждан через белорусско-российскую границу, ограничения на которые были введены из-за COVID-19.

В связи с пандемией COVID-19 соседи Белоруссии, включая РФ, ограничили передвижение граждан и въезд иностранцев. Свободное пересечение границы РФ было остановлено 16 марта. Белоруссия не накладывала ограничения на передвижение граждан, борется с инфекцией очагово, выявляя и изолируя инфицированных и их контакты. Однако для прибывающих в республику из государств, где есть случаи COVID-19, действует 14-дневный карантин. Белорусский посол в России Владимир Семашко ранее высказал мнение, что российская сторона отменит ограничения на передвижение через границу с Белоруссией в конце июля — начале августа.

"Наши граждане и экономики нуждаются в том, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло. Необходимо как можно скорее, с безусловным соблюдением всех противоэпидемических мер, выходить на полноценное восстановление автомобильного, авиа- и железнодорожного сообщения, снятие всех ограничений на передвижение граждан двух государств через белорусско-российскую границу", — сказал во вторник в Минске Андрейченко, выступая на заседании сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

По его словам, восстановить приемлемый режим работы экономик, адаптировать их к новым вызовам и сделать более конкурентноспособными можно только при объединении усилий двух государств. Андрейченко пояснил, что "в парламентском преломлении это означает, прежде всего, выравнивание союзного правового поля и профилактику противоречий в национальных законодательствах".

"Считаю это одним из принципиальных направлений работы комиссий Парламентского собрания Союза Беларуси и России", — подчеркнул он.

Спикер заметил, что "важно также не ослаблять внимания к вопросам эффективности бюджетного планирования, подготовки реализации программ союзного государства". "Они должны аккумулировать самые передовые идеи, подходы, знания. Нам нужно возобновить диалог с руководителями государственных органов и представителями бизнеса, особенно с исполнителями союзных программ", — продолжил Андрейченко.