МИНСК, 7 июл /ПРАЙМ/. Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала продление в Белоруссии срока государственного регулирования цен на социально значимые товары, а также на медицинские маски, говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала продление срока государственного регулирования цен на социально значимые товары в Республике Беларусь на 90 дней – с 18 июля до 15 октября этого года включительно", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что ранее министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии ввело временное государственное регулирование цен на 26 товарных групп, включая мясо, рыбу, молоко, масло, куриные яйца и ряд других товаров. "Нужно было не допустить спекулятивного роста в стране цен на такие товары в связи с увеличением потребительского спроса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, а также введением рядом государств ограничительных мер, связанных с проведением санитарно-карантинных мероприятий, закрытием границ. После введения ценового регулирования ситуация на потребительском рынке Беларуси стабилизировалась", — говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, "коллегия ЕЭК согласовала продление срока госрегулирования цен на средства защиты органов дыхания – маски, предназначенные для индивидуального применения – и дезинфицирующие средства в Республике Беларусь на 90 дней – с 7 июля до 4 октября этого года".

Там напомнили, что ранее в Белоруссии на 90 дней (с 8 апреля по 6 июля 2020 года) было введено временное государственное регулирование цен на указанные товары. "Основанием для введения государственного регулирования цен на средства защиты послужило увеличение спроса на них (из-за пандемии COVID-19 – ред.), отсутствие возможности удовлетворить потребности учреждений здравоохранения, аптечных сетей и населения производителями таких средств", — поясняется в сообщении.

"Решение коллегии ЕЭК поможет сохранить стабильные цены при их реализации на внутреннем рынке Беларуси, предотвратить необоснованное завышение цен производителями и импортерами", — подчеркивается там.